新华社北京1月9日电（记者 邵艺博）就近日中美青年乒乓球代表团互访，外交部发言人毛宁9日表示，有关互访续写“乒乓外交”的友好篇章，为中美民间交往注入了新的力量。

当日例行记者会上，有记者问：中美元首旧金山会晤后，两国高等院校间进行了一些友好交往，近期北京大学乒乓球队访美、美国弗吉尼亚大学乒乓球队访华。请问发言人有何评论？

毛宁说，近日，北京大学乒乓球队应邀访美，参加美国乒乓球公开赛及中国驻美国使领馆举办的纪念中美“乒乓外交”的系列活动，同美国“乒乓外交”亲历者、青年学生和当地民众近距离切磋互动。美国弗吉尼亚大学乒乓球队应邀访华，在清华大学参加了“中美青年乒乓球交流活动”。中美青年乒乓球代表团互访续写“乒乓外交”的友好篇章，为中美民间交往注入了新的力量。

毛宁表示，中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。53年前，中美青年乒乓球运动员在北京拉开了中美关系正常化的序幕，成就了“小球转动大球”的佳话。两国人民往来越频繁，中美关系发展的民意基础就越坚实，空间就越广阔，动力就越强劲。

毛宁说：“中方愿同美方一道，落实好中美元首旧金山会晤促进人文交流的重要共识，弘扬‘乒乓外交’精神，不断书写中美人民友好新篇章。”

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