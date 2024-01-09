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王毅出席2023年国际形势与中国外交研讨会并发表演讲

2024年01月09日17:17 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月9日电（记者成欣）中共中央政治局委员、外交部长王毅9日在北京出席2023年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲。

　　王毅表示，2023年是中国外交的开拓之年、收获之年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国外交守正创新，砥砺奋进，为强国建设、民族复兴营造有利环境，为维护世界和平、促进共同发展作出新的贡献。

　　王毅回顾了2023年中国外交的六大亮点：元首外交精彩纷呈，铸就中国特色大国外交新丰碑；人类命运共同体建设扎实推进，为构建人类美好未来注入新动力；“一带一路”国际合作高峰论坛成功举行，推动共建“一带一路”迈入高质量发展新阶段；金砖机制实现历史性扩员，凝聚了发展中国家团结合作新力量；中国－中亚峰会成功举办，打造区域睦邻友好合作新平台；促成沙特和伊朗历史性和解，树立了政治解决热点问题新典范。

　　王毅表示，中央外事工作会议对今后一个时期的对外工作作出全面部署。2024年，我们将紧紧围绕推动构建人类命运共同体，全面服务中国式现代化，守正创新，胸怀大局，不断开创中国特色大国外交新局面。始终坚持自信自立、开放包容、公道正义、合作共赢，在以习近平同志为核心的党中央领导下，同各国一道，推动世界走向更加美好、光明的未来。

(责编：王禹蘅、常红)

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