中国日报网1月7日电 美国全国广播公司华盛顿地方频道（NBC Washington）网站5日报道称，随着美国进入自2021年1月6日国会山骚乱事件发生的第一个总统大选年，一项新的研究显示，支持用暴力来达到政治目的的美国人数量惊人。

美国全国广播公司华盛顿地方频道网站报道截图

研究人员调查了超过8600名美国人对政治暴力的支持和意愿。结果显示，在研究人员提供的17种情境中，1/3的受访者认为暴力通常或总是在至少一种情境下是合理的。18.7%的受访者甚至强烈或极为强烈地认为，“如果选举出来的政治领导者无法保护美式民主，民众就必须自己采取行动，即便需要使用暴力”。

此外，近8.5%的受访者强烈或极为强烈地赞同诉诸暴力来“阻止选举被窃取”。12.1%的人表示，“为了维护自己所信仰的美式生活方式”，政治暴力是合理的。

在另一个调查问题中，19%的受访者强烈或极为强烈地认同“对美国来说，拥有一位强势的领导者比拥有民主制度更加重要”这一观点。

对此，美国加州大学戴维斯分校暴力预防研究项目（Violence Prevention Research Program）负责人、本次研究报告撰写者加伦·温特穆特博士（Dr. Garen Wintemute）指出：“（这些人）认为，对于美国而言，一位能够反映他们的观点并愿意诉诸暴力来实现这一目的的领导者非常重要。而真正让我担心的是，我们中的所有人都不能及时清醒过来，制止这样的情况发生。”

在研究有关政治暴力的文献以及与专家交流的过程中，温特穆特博士意识到“美国人或许正在把自己武装起来”，“我们可能在为内战之类的事情做准备”。在此次研究中，当被问及是否认为内战即将到来时，50.1%的受访者对于“美国未来几年将发生内战”的说法表现出了多多少少甚至强烈或极为强烈的认同。

调查研究还显示，美国5%的非拥枪者和6.6%的拥枪者表示，他们“有些愿意”或“非常愿意”为了实现政治目的而杀人。这一比例在几乎总是携带武器出门的受访者中增加到了13.3%。

虽然调查结果所显示的仅仅是几百人，但温特穆特博士表示，这相当于美国总人口数中的几百万人。“数据告诉我们，在任何一天当中，美国都有成千上万携带武器的人认为，政治暴力是正当的。”他这样描述。

当温特穆特博士的团队做进一步研究时，他们发现，多达62.5%的受访者总是携带武器，29.9%的人最近刚刚购买了枪支。这些人表示，在政治暴力是正当的情况下，他们非常或极有可能带上武器。

温特穆特博士提醒说：“否认是没有用的，我们需要相信这些数据，并根据它们采取行动。”

（编译：高琳琳 编辑：胡晓珊 韩鹤）

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