新华社旧金山1月8日电（记者吴晓凌）美国国家运输安全委员会8日说，5日发生空中事故的波音737 MAX 9型客机脱落的门塞（内嵌式应急门）已找到，事故调查仍在进行中。美国联合航空公司同一天表示，该公司在检查同款机型时发现了松动的螺栓。

美国阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机5日从美国俄勒冈州的波特兰起飞后不久在空中发生事故，机舱侧面一处门塞脱落。飞机随即紧急降落，未造成人员伤亡。飞机制造商有时会根据航空公司要求的配置，用门塞代替紧急出口。

美国国家运输安全委员会主席珍妮弗·霍门迪8日在新闻发布会上说，现在工作重点是检查事故客机和脱落门塞，以确定事故性质、原因以及防范补救措施。一旦得出结论，将根据问题严重程度决定是否采取进一步紧急措施。

霍门迪在接受采访时说，据机组人员描述，事故发生时出现非常强烈的爆炸。外部检查显示，飞机没有结构性损坏，而机身内部装饰、窗户和座椅等非关键性部件受到损坏。

事故飞机曾在一个月内三次出现自动增压故障灯亮起问题。霍门迪表示，反复出现的增压警报“让调查人员感到非常不安”，但目前尚不清楚该问题与5日发生的事故之间是否存在关联。

美国联邦航空管理局6日下令暂时停飞由美国航空公司运营或在美国境内运营的波音737 MAX 9型客机，以对该机型进行安全检查。

美国联合航空公司8日发表声明说，执行联邦航空局规定的紧急检查时，在该公司的737 MAX 9型客机上发现了松动的螺栓。“我们发现了一些似乎与门塞安装有关的问题，如螺栓需要额外拧紧。”美联航未公开松动螺栓的具体数量。

波音公司8日表示，已向航空公司和维修公司提供如何检查737 MAX 9型客机的指南。据统计，波音公司在全球已交付218架737 MAX 9型客机，其中多数在美国阿拉斯加航空公司和美国联合航空公司服役。

业内人士称，此次事故加剧了人们对困扰波音多年的质量控制问题的忧虑。

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