新华社德黑兰1月8日电（记者沙达提）伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼8日在德黑兰举行的每周新闻发布会上表示，西亚地区的不安全、不稳定和紧张局势源于美国政府对该地区政治、军事和安全事务的干预，以及其对以色列无限制和无条件的支持。

谈到美军与伊拉克以及西亚地区其他国家抵抗组织之间最近的紧张关系时，卡纳尼说，美军撤出伊拉克的时机已经成熟，该地区国家可以在没有跨地区军事力量帮助的情况下，通过集体合作确保自身和平、稳定与安全。

卡纳尼表示，红海最近的事态发展是以色列占领巴勒斯坦领土和过去3个月来加沙地带持续冲突的结果。他说，世界各国都看到了某些西方国家言行之间的矛盾，这些国家在指出西亚地区不安全的同时，却又在加剧该地区的不稳定局势。

卡纳尼指出，如果美国政府、一些西方国家和以色列的盟友真诚地寻求解决西亚地区的危机，就应该让以色列停止在加沙的战争，并防止本地区冲突扩大，但伊朗“还没有看到美国及其西方盟国采取有效措施”。

自新一轮巴以冲突2023年10月7日爆发以来，也门胡塞武装使用导弹和无人机多次袭击红海水域目标。胡塞武装称，由以色列公司拥有或运营的，或者悬挂以色列国旗的所有船只都将是该组织的“合法打击目标”。胡塞武装袭船行动已导致多家国际航运企业宣布暂停红海航线，转而绕行非洲南端。美国去年12月19日宣布牵头组建一支多国部队，在红海执行护航任务。

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