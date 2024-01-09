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“翻炒”移民问题 美众院共和党人要弹劾国土安全部长

2024年01月09日08:46 | 来源：新华网
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新华社北京1月8日电 近期美国南部边境非法移民入境压力走高，移民问题有望成为2024年国会改选焦点议题。把持国会众议院的共和党人打算尽快弹劾国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯，称其应对移民潮不力、无法胜任现职。

美国海关与边境保护局数据显示，去年前11个月，大约270万名非法移民进入美国，其中约220万人从南部边境进入。去年12月，南部边境非法入境人数继续走高，截至当月26日累计约25万人。

这是2023年10月11日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者刘杰摄

这是2023年10月11日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者刘杰摄

据美国有线电视新闻网1月7日报道，鉴于移民问题有望成为国会改选焦点议题，一些来自“摇摆”选区的共和党温和派众议员新近也对弹劾马约卡斯表达开放态度。

按照报道说法，众议院共和党人先前着眼于今年年初弹劾民主党籍总统约瑟夫·拜登，但受制于程序规则，加之一些共和党人对弹劾总统仍持怀疑态度，共和党人转而以马约卡斯为目标，这标志着共和党人策略的转变。他们相信，针对马约卡斯的弹劾有助于呼应共和党选民“让本届政府担责”的呼声。

多名知情众议员及其助理披露，共和党人打算让众议院国土安全委员会全权处理弹劾马约卡斯事宜，而不经过众议院司法委员会。共和党籍众议院议长迈克·约翰逊支持这一想法。

2023年8月17日，在美国伊利诺伊州芝加哥第2区警察局外，一对移民情侣给帐篷盖上防水布。新华社发（文森特·约翰逊摄）

2023年8月17日，在美国伊利诺伊州芝加哥第2区警察局外，一对移民情侣给帐篷盖上防水布。新华社发（文森特·约翰逊摄）

众议院国土安全委员会针对南部边境移民问题已调查数月。委员会共和党籍主席马克·格林说，他一直与约翰逊保持密切沟通，打算“相当迅速”地推进针对马约卡斯的弹劾。首场弹劾听证会定于本月10日举行。

格林认为，马约卡斯一直未能执行现有移民法规，因而违背其支持宪法的誓言，理应被弹劾。民主党人虽然承认现有移民系统破败、美国边境不堪重负，但否认马约卡斯违反任何法律，称此前围绕政策的争端鲜少“上纲上线”到“高度犯罪或行为不当”的程度。（海洋）

(责编：艾雯、徐祥丽)

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