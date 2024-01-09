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能登半岛地震后一周发生有感地震超1200次

2024年01月09日08:40 | 来源：新华网
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新华社东京1月8日电（记者钱铮）日本气象厅8日说，石川县能登半岛1日发生7.6级地震后，迄今该地区已观测到震度（中国称地震烈度）1以上的有感地震超过1200次，数量多于以往一些大地震后的数据。气象厅提醒，应警惕该地区可能发生的较大规模地震及海啸。

日本气象厅8日发布的新闻公报说，本次大地震已过去一周，虽然当地有感地震发生数量呈缓慢减少之势，但能登半岛的地震活动依然活跃。

在一次地震中，震级只有一个确定数值，但震度却因地而异。离震中越近，震源越浅，震度越大。日本气象厅设定的震度由弱到强分为0至4级、5弱、5强、6弱、6强和7级，共10个级别。据在能登半岛志贺町观测的数据，1日发生的7.6级地震的最大震度为7，即最高级别。

据日本气象厅评估，在未来约一个月期间，应警惕能登半岛发生震度5强以上的地震。如果当地海底发生大规模地震，要注意由此引发的海啸。

另据日本媒体报道，受本次地震影响，能登半岛大范围出现明显的地基隆起现象。在该半岛北侧沿海部分地区，海底抬升为陆地。这使得日本气象厅设在能登半岛珠洲市等处的潮位计无法使用。

(责编：艾雯、崔译戈)

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