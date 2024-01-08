新华网布鲁塞尔1月8日电（记者潘革平）比利时“秦人汇”7日在布鲁塞尔举行成立大会，旨在为旅居比利时的陕西同乡提供一个相互守望、帮助、交流、学习的平台。大会吸引了近百名陕西籍侨胞及各界友好人士参加，中国驻比利时使馆公使衔参赞吴刚、比利时中国经贸委员会主席德威特等嘉宾出席并致辞。

吴刚在致辞中高度赞扬了旅比陕西籍侨胞为中比友好关系发展所作的贡献。他说，近期中比之间经贸文化交流及多领域务实合作不断深化，双边关系稳步发展。广大旅比侨胞既是见证者、参与者，也是推动者、受益者。他希望旅比侨社不断加强自身建设，进一步团结广大侨胞，更好凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力，继续关心支持祖（籍）国发展，促进中比两国人民友好交往。

比利时“秦人汇”创会会长刘景瑞在致辞中表示，“秦人汇”的成立，将着力深化同乡之感情与友谊，促进合作与共同发展；支持与助力华文教育之传扬，弘扬中华传统文化；展示和推广陕西的独特优势；鼓励和培养新生代侨胞的爱国情怀。

大会还安排了丰富多彩的文艺表演，包括独唱、乐器合奏、诗朗诵以及大合唱《我和我的祖国》等，赢得了现场观众的阵阵掌声。

与会者纷纷表示，比利时“秦人汇”的成立，为他们提供了一个亲切的家园，增进了他们与祖（籍）国、与同乡、与友人的联系，进一步激发了他们为中比友好事业贡献力量的热情。

比利时“秦人汇”现场合影 。记者 赵丁喆 摄

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