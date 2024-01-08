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外交部：美处心积虑打压中国芯片产业

2024年01月08日19:39 | 来源：新华网
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新华社北京1月8日电（记者马卓言、成欣）外交部发言人毛宁8日说，美方以所谓“国家安全”为由，不断加码对华芯片出口管制措施，无理打压中国半导体企业，是地地道道的经济霸凌行径。

毛宁在例行记者会上表示，美国对华实施半导体出口管制措施，构成对中国的歧视性做法，违反关贸总协定第1条规定的最惠国待遇原则。美国以威胁网络信息安全为由将相关中国电信设备企业列入黑名单，禁止中国产电信设备进入美国市场，违反关贸总协定第11条规定的关于普遍取消数量限制的原则。同时，美方禁令也违反《技术性贸易壁垒协定》相关规定。

“美方常常把‘国际规则’挂在嘴边，但真正做的却是无视规则、破坏规则的事。”她说。

毛宁指出，美方以“国家安全”为借口限制对华芯片出口，但实际上有关举措完全超越国家安全概念的边界，使普通民用芯片的正常贸易受到很大限制。英伟达RTX4090芯片的定位是消费级显卡，主要面向“发烧级”电脑游戏玩家。受美出口管制措施影响，这款芯片被迫在中国市场下架。美方还裹挟一些国家打压中国相关企业，这更与安全沾不上边，是典型的经济胁迫行为。

“事实清楚表明，美方处心积虑打压中国芯片产业发展，不是出于‘国家安全’考虑，更不是什么正当竞争行为，而是毫无原则底线的单边霸凌行径，剥夺新兴市场和发展中国家追求幸福生活的权利。”毛宁说，美方行为严重冲击国际产供链稳定，毒化国际合作氛围，助长分裂与对抗。这种自私自利的做法注定会搬起石头砸自己的脚。

(责编：卫嘉、白宇)

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