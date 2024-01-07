新华社日本石川县1月7日电 通讯｜停电断水 亟待救援——直击交通阻断的日本震区

新华社记者郭丹 李光正 张笑宇

日本能登半岛1日发生7.6级强震，给整个能登半岛带来灾难性打击。房屋倒塌，灾情严重，一些地处偏远的震区因道路阻断通行困难，民众在停水断电少粮的冬日苦熬。

结束轮岛市的采访，5日记者从轮岛市撤离，到达距离轮岛市约30公里的石川县穴水町，道路依然因塌方不能通行。记者一行便从国道下来尝试从村庄通过。

夜色中，记者开车进入穴水町川岛附近一个村庄，被眼前一幕惊呆。狭窄的村道两旁，房屋基本坍塌，偶有个别水泥建筑框架尚在，但玻璃全无、楼体扭曲。

更糟糕的是，地震导致整个村庄断电，一团漆黑。车辆刚进入村庄不到30米就被坍塌的房屋完全阻挡。黑暗中，记者在导航指导下屡次调转方向寻找出路，但所到之处都被坍塌的房屋拦阻，无法通行。

记者进入的这个山村因地处偏远，受灾信息、救援信息都很少。如今震后救援黄金72小时已然过去，不知救援人员何时才能抵达。

而在距地震重灾区轮岛市60公里左右的石川县七尾市，人们也处于断水缺粮的状态。

一名在一家肉铺门口接水的老人告诉记者，以前经常来这家肉店，知道他家门口有水龙头，于是来这里讨水。肉铺老板一边帮老人接水一边说，这个是地下水，只能冲洗厕所之类的，不能生喝，要注意安全。

距七尾市车站步行不到10分钟的商业街上，记者看到街上的建筑基本都已受损。木质建筑直接坍塌，店铺门窗脱落变形，没有倒塌的房子也是东倒西歪。

日本气象厅预测，石川县周末会有降雪，救灾工作将更难开展。

本次能登半岛地震引发了海啸，距离轮岛约40公里的珠洲市，是受海啸影响最严重的城市。

由于前往珠洲市的道路至5日仍处于中断状态，记者通过中国驻名古屋总领馆联系到了石川县珠洲市日中友好协会会长三杯三千三，了解当地灾情。

三杯在电话中告诉记者，大地震发生后第二天，他去海边看了看。据他简单测量，海啸大概冲到了距离海岸10到15米的地方。建在海边的几十栋房屋被灌入海水。三杯说非常担心那些住在海边的老人，腿脚不便的老人可能根本没有机会从家中跑出来。

三杯说，目前珠洲市仍处于停水、停电、缺衣少食、通讯不畅的状态，救援物资十分有限。他白天在市政府帮忙统计、联络失联人员，晚上就睡在车里，不知道这样的日子还要持续多久。

5日，珠洲市市长泉谷满寿在石川市应对地震的会议上说：“珠洲遭受的地震灾害是毁灭性的，现在全市基本没有立着的房子。4000至5000户居民无家可归。”

(责编：王禹蘅、崔越)