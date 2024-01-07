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中方决定对5家美国军工企业实施制裁

2024年01月07日10:23 | 来源：新华网
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新华社北京1月7日电 外交部发言人7日就反制美国向中国台湾地区出售武器、制裁中国实体答记者问时表示，中方决定对5家美国军工企业实施制裁。

有记者问：近期，美国出台新一轮对台军售，并以各种借口制裁中国企业和个人。中方表示将采取反制措施，发言人能否介绍中方的具体举措？

发言人说，美国公然违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是“八·一七”公报规定，向中国台湾地区出售武器，罗织各种借口对中国企业和个人实施非法单边制裁，严重损害中国主权和安全利益，严重破坏台海和平稳定，严重侵犯中方企业和个人正当合法权益。中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

发言人表示，针对美方上述严重错误行径，根据《中华人民共和国反外国制裁法》，中方决定对贝宜陆上和武器系统公司（BAE Systems Land and Armament）、联合技术系统运营公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航环境公司（AeroVironment）、ViaSat公司和Data Link Solutions公司等5家美国军工企业实施制裁。措施包括冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产，禁止我国境内组织、个人与其进行交易、合作等活动。

“我要强调，中国政府捍卫国家主权、安全和领土完整、维护中国企业和公民合法权益的决心坚定不移。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，恪守国际法和国际关系基本准则，停止武装台湾，停止对华非法单边制裁，否则必将遭到中方坚决有力回击。”发言人说。

(责编：王禹蘅、崔越)

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