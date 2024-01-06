新华社东京1月6日电 日本北陆电力公司5日承认，在能登半岛地震中，位于石川县的志贺核电站受损情况比此前公布的严重，其中相关设备的漏油量是原先公布的5倍多。

北陆电力公司此前表示，受地震影响，志贺核电站1号、2号机组外部电源2台变压器受损，其中2号机组外部电源一台变压器漏油约3500升，部分外部电源系统无法使用。但北陆电力公司在5日的记者会上表示，实际漏油多达1.98万升，外部电源系统何时修复尚未可知。

北陆电力公司5日还宣布，志贺核电站2号机组另一台变压器也发现漏油约100升。此外，1号机组核反应堆建筑周边发现多处地面下陷等情况。该公司称上述情况不会对志贺核电站安全产生影响。

1日地震发生后，志贺核电站乏燃料池冷却水因地震摇晃外溢至地面，冷却泵紧急关闭。日媒当时报道，志贺核电站2号机组变压器附近曾“有爆炸声和燃烧的气味”，北陆电力公司解释称2号机组变压器启动了自动灭火系统。

受福岛核电站事故等影响，志贺核电站自2011年3月以来一直未重启。2016年，日本原子能规制委员会专家组认为志贺核电站核反应堆建筑下方断层可能为“活动断层”，不适合重启。但在2023年3月，原子能规制委员会推翻专家组判断，称“不存在活动断层”。日媒认为，此次能登半岛强震带来的影响将使志贺核电站重启问题再陷争议。

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