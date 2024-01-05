新华社纽约1月4日电（记者刘亚南）美国纽约市市长埃里克·亚当斯4日宣布，该市在纽约州最高法院向17家运送移民至该市的包车巴士和运输公司提起诉讼，要求赔偿纽约市为移民提供住宿、食物和医疗等所产生的开销，总计约7.08亿美元。

这一诉讼标志着民主党控制的多个城市与共和党控制的得克萨斯州因移民问题造成的紧张关系进一步升级。

纽约市政府当日发布的声明说，这些包车巴士和运输公司实施了得克萨斯州州长格雷格·阿伯特的计划，在过去20个月至少从得克萨斯州向纽约市运送了3.36万名移民，这一“恶意”做法违反了纽约州社会服务法。

根据纽约州《社会服务法》第149条，任何故意将生活困难者从纽约州以外的地方带到纽约州者有责任将其运离纽约州并承担相应费用。该法授权纽约市社会服务部门负责人就此提起诉讼，以获得相关支出的补偿。

亚当斯说，得克萨斯州州长阿伯特继续把移民作为政治棋子，表明其将政治利益置于人民之上。

阿伯特当日发表声明，指责这一诉讼缺少根据。他表示，根据美国宪法，移民有在美国旅行的自由。

自2020年4月至2023年12月，纽约市共为超过16.45万名寻求庇护者花费了约35亿美元。移民的大量涌入，迫使纽约市开设了超过210个应急场所，包括18个大规模人道主义救助中心，使纽约市财政不堪重负。

为应对移民不断涌入带来的压力，亚当斯在2023年12月27日签署行政令，要求运送移民的巴士公司提前32小时把车辆和人员信息通报给纽约市有关机构，并在指定时间和地点卸下移民。纽约市警方有权扣押有意违反这一行政令的巴士公司所运营的车辆。媒体报道称，有运送移民的巴士选择在与纽约市一河之隔的新泽西州放下移民，以逃避这一行政令的约束。

(责编：王禹蘅、崔越)