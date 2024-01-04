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现场直击｜城市支离破碎，民众缺水少粮——日本地震重灾区轮岛市灾情直击

2024年01月04日13:35 | 来源：新华网
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　　新华社日本轮岛市1月4日电　现场直击｜城市支离破碎，民众缺水少粮——日本地震重灾区轮岛市灾情直击

　　新华社记者郭丹 李光正 张笑宇

　　轧过一道道撕裂的地缝，爬过一座座上下错位的路桥，记者3日一早从距离此次日本地震重灾区石川县轮岛市约100公里的高冈出发，经过9个多小时的艰难行进，终于抵达轮岛市。

　　轮岛3日淅淅沥沥地下起了雨。放眼望去，倒塌的房屋随处可见，街区的建筑都已经七扭八歪。道路只能用支离破碎来形容，地上到处都是散落的瓦砾和玻璃残渣。

　　石川县4日上午公布的数据说，能登半岛地震已导致该县78人死亡，重灾区轮岛市死亡人数达44人。地震还导致轮岛市著名观光地“轮岛早市”发生严重火灾，超过200栋房屋被烧毁。

　　距离火灾现场不到一公里的地方，两根石柱东倒西歪地立在道路中间，竟是从地下被生生拱起1米左右高的下水道管井。再看旁边两栋房子，一栋坍塌得只剩下屋顶，另一栋拔地而起，架在了房前两辆白车的车顶上。

　　路旁，居民在雨中撑伞排起长队。队伍中一名20来岁的女孩告诉记者，这里是整个轮岛市灾后唯一营业的超市，她在社交媒体上看到超市今天开始营业的消息，就和家人走了半个多小时来到这里购物。目前已经排队3个多小时，什么时候能排到，排到之后还有没有食品仍未知。

　　讲起地震发生时的情景，女孩仍心有余悸：“我们家住在轮岛市的海边，地震发生时，可能是地下水管爆裂了，整个玄关都浸了水。正当我和家人不知所措时听到了海啸预警，于是立刻往山上跑。跑到半路才发现自己连鞋都没顾上穿。”

　　“地震发生时我住在宾馆5层楼，当时整个房间的窗户都飞了出去。”队伍中一位白发老人告诉记者，他是从爱知县来此旅游的游客，地震发生后他们一行近30人被困在了轮岛，住在附近的避难所。“从地震发生到现在，除了避难所给了一些点心和一瓶饮用水外，我还没吃过一顿饭。看到大家在这里排队我就跟着排了，没想到排了3个多小时还遥遥无期，我觉得自己已经有些撑不住了”。

　　记者来到队伍最前端一探究竟，看到这家超市的墙上贴着清晰的限购说明：每家每户最多可购买1箱水、1箱方便面、2盒方便米饭。据媒体报道，地震发生后，由于通往轮岛市的交通几乎全部被阻断，救援物资无法大量进入灾区，缺水少粮是灾区当下面临的最大困难。

　　雨越下越大，天色也全然黑了下来。道路前方一盏巨大的照明灯直晃眼睛。灯光下，一群消防人员正在实施救援。

　　“一座4层高的大楼压倒了旁边的民宅，我们已经发现废墟下有一位女性。”消防员无暇向记者讲述太多，但旁边一名日媒同仁告诉记者，救援队从3日早上就开始实施救援，但至今女子仍未被救出。

　　记者正在采访时，脚下的地面突然开始剧烈摇晃。手机里一连串的余震警报，最新一条显示：2024年1月3日18时48分，石川县能登半岛发生地震，4.8级。

　　紧张之余环顾四周，发现附近已没有高楼建筑了。

(责编：王禹蘅、崔越)

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