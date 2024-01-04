新华社联合国1月3日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽3日表示，中方愿同各方一道，继续为推动红海紧张局势降温、也门问题政治解决、加沙实现停火止战、中东地区长治久安作出不懈努力。

耿爽在安理会关于红海局势紧急公开会上表示，红海水域是重要的货物和能源运输通道，确保该水域畅通，确保过往船只安全，不仅有助于维护地区和平与稳定，也有助于维护全球供应链安全和国际贸易秩序，符合国际社会的共同利益。中方对一段时间以来在红海水域多次发生袭击和扣押商船事件表示关切，呼吁有关方面停止袭扰民用船只的行为，尊重并保障各国在红海水域的航行自由。中方认为各方特别是有影响力的大国都应为维护红海水域航道安全发挥建设性、负责任的作用。

耿爽说，当前，也门问题正处于关键节点。红海局势的紧张，为推进也门政治进程带来了新的挑战，给本已动荡不安的中东地区增添了新的复杂因素。中方呼吁有关各方保持冷静克制，坚持对话协商，推进政治解决，避免采取任何加剧局势紧张的行为，尽最大努力维护也门政治进程的积极态势。

耿爽强调，当前红海的紧张局势，是加沙冲突外溢影响的表现之一。尽早在加沙实现停火止战、缓解当地人道危机，有助于防止红海局势进一步升级，防止中东其他地区也被拖入冲突与战乱之中。

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