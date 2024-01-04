新华社北京1月3日电（记者陈丹 徐晓蕾）总部位于英国伦敦的国际战略研究所日前发布的年度旗舰出版物《2023年武装冲突调查》（后称《调查》）指出，在动机复杂交错、外部干预和非国家武装团体激增等因素作用下，当代全球冲突呈现“难以解决”的典型特征。全球冲突数量逐年增加、激烈程度日益加剧，且平均持续时间拉长。

冲突激增背后“痛点”

国际战略研究所每年从政治、军事和人道主义层面考察全球正在发生的冲突，推出武装冲突调查系列出版物。2023年的《调查》引言开头写道：世界“被越来越难以解决的冲突和武装暴力主导”。

《调查》发现全球冲突强度同比增加，致死人数和冲突事件分别增加14%和28%。其援引的乌普萨拉冲突数据项目和奥斯陆国际和平研究所的数据显示，2022年，“双方使用武装力量一年内致死至少25人”的冲突高达183起，为近30年之最。

谈及背后原因，《调查》认为，乌克兰危机叠加新冠疫情对全球产生重创，致使脆弱国家和地区难上加难，导致很多冲突发生，同时削减了可用于解决或缓解冲突的资源；另外，不断加剧的气候危机导致水资源短缺、自然灾害等问题，也在继续“放大”有些国家的脆弱，引发更多冲突。

《调查》说，从地域来看，撒哈拉以南非洲地区依然是全球受冲突影响最大的地区，大多数冲突因兼具内部、区域和国际因素而难以解决。

当代冲突“复杂性”使其难解难分

2023年，巴以问题突发强震，多重危机烽烟四起。叙利亚、利比亚、也门内战尚未平息，苏丹内部又爆发激烈战斗；在亚欧，阿塞拜疆和亚美尼亚围绕纳卡地区归属陈兵对峙；在拉美，委内瑞拉和圭亚那就埃塞奎博地区争端紧张戒备；在朝鲜半岛，美国战略核潜艇抵达韩国，美韩扩大联合军演规模，朝鲜开展首颗军事侦察卫星发射活动，半岛局势升温；在东南亚，缅北地方武装冲突持续数月……

《调查》指出，全球冲突获得缓解的前景不容乐观，核心问题是当代冲突的“复杂性”，这首先体现在大量的、不同的非国家武装团体以及外部势力干涉。非国家武装团体正不断激增、日益壮大，它们在造成和助长冲突方面“作用显著”。

《调查》援引红十字国际委员会的数据说，截至2023年6月，全球活跃着459个引发人道主义关注的武装团体，它们控制或影响着1.95亿人。这类团体在撒哈拉以南非洲地区、中东和北非地区有295个，在亚洲和美洲也各有数十个，其团体网络和行动日益国际化。

当代冲突“复杂性”的另一个体现是国内冲突日益国际化，越来越多大国牵扯其中。乌克兰危机将这一趋势推向新的高度。2023年，乌克兰危机各方在疲态中“耗”入第二个年头。俄乌双方拉锯消耗，欧洲耗资金、耗决策、耗民意，美国政府不断游说国会军援乌克兰、拖垮俄罗斯，其他北约国家愁苦盘算得失。

《调查》指出，俄罗斯与西方大国的分歧已经无法弥合，全球南方许多国家在西方试图拉拢的情况下依然保持中立或不结盟，说明西方大国在全球多个地区的影响力正在减弱，包括撒哈拉以南非洲地区和中东地区。

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