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以媒：以色列就接收加沙移民与多国举行秘密会谈

2024年01月04日00:59 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷1月3日电（记者吕迎旭 王卓伦）《以色列时报》3日援引以安全内阁一名高级官员的话报道，以政府正就接收加沙地带移民与多国展开秘密会谈。

　　据报道，以总理内塔尼亚胡此前在利库德集团会议上透露，他正在努力促成加沙人“自愿移民”到其他国家。内塔尼亚胡称，问题是找到愿意接收他们的国家，“我们正在努力解决这个问题”。

　　报道称，以色列议会2日举行会议探讨加沙地带战后安排，以情报部长加姆利尔在会上表示，战争结束时，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）将会崩溃，加沙地带将没有市政当局，平民将完全依赖人道援助，不会有工作机会，加沙地带“60%的农业用地将成为安全缓冲区，自愿移民是战斗结束后最好、最现实的计划”。

　　近日，以财政部长斯莫特里赫和国家安全部长本-格维尔多次公开表示支持加沙移民计划。两人的言论遭到美国和法国谴责。据以媒体3日报道，美国国务院2日谴责有关驱离加沙人的言论具有“煽动性、不负责任”。法国总统马克龙2日与以战时内阁成员甘茨通话时表示，这一言论“不可接受，且与‘两国方案’相悖”。

　　巴勒斯坦加沙地带卫生部门3日宣布，过去24小时，以色列对加沙地带的袭击造成128人死亡。截至目前，本轮冲突共造成超过2.2万巴勒斯坦人死亡，超过5.7万人受伤。另据联合国数据，冲突导致190万加沙民众流离失所。

(责编：赵欣悦、曹昆)

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