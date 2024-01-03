新华社奥斯陆1月3日电（记者张玉亮）挪威公路联合会日前发布的统计数据显示，2023年挪威电动车在新车销售中占比82.4%，比2022年增加3.1个百分点，电动车继续主导挪威新车市场。

据统计，去年挪威共售出新车近12.7万辆，其中10.46万辆为电动车。在所有汽车品牌中，特斯拉、丰田、大众分别位居该国去年新车销量前三位，沃尔沃、名爵、极星、比亚迪等汽车品牌销量进入前20名。

挪威电动汽车协会秘书长克里斯蒂娜·布在一份声明中表示，2024年挪威政府提高了对燃油车的购置税率，这将有利于电动车在这个北欧国家继续扩大市场份额。她预测今年电动车在挪威新车销量中占比有望达到90%以上。

2016年，挪威提出到2025年除重型车辆外，在新车市场全面“下架”燃油车等，实现新能源车销售占比100%。为实现这一目标，近年来挪威各级政府陆续出台一系列举措，从销售、行驶、停车、充电等各个环节为电动车等新能源车提供优惠措施，以鼓励消费者购买新能源车，降低机动车的温室气体排放。

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