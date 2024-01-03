新华社日本石川县1月3日电 通讯丨“这是我经历过的最大最恐怖的地震”——日本能登半岛地震见闻

新华社记者郭丹 李光正 张笑宇

“我今年79了，这是我经历过的最大最恐怖的地震。家里墙倒了，屋顶瓦片不断往下掉，整个房顶都要没了。我和女儿、外孙女从旁边的推拉窗逃出来，战战兢兢地在车里过了一夜。”2日，一位在日本石川县志贺町富来小学避难的老人向记者讲述了1日发生7.6级地震时的情形。

1月1日下午16时许，能登半岛发生7.6级地震。据日本气象厅通报，这是石川县自1885年以来发生的最高级别地震，也是自1995年以来，日本全国除“3·11”大地震外发生的最高级别地震。1日当天，从北海道到九州均有震感。日本地震专家分析称，此次地震属于震群型地震，震源区域长度达150公里，整个地震的规模和摇晃程度空前。

受地震影响，1日当天赶赴灾区的所有交通中断。2日一早，记者一行飞到距离本次地震最严重的石川县轮岛市150公里左右的机场，驱车前往灾区。

在距轮岛市50公里左右的地方，道路开始出现龟裂和损毁。距轮岛市40公里左右处，每隔5到10米，就能看到地面纵横交错的裂缝，有的裂缝宽达半米。沿途大量房屋屋顶破损严重，个别房屋倒塌，巨大的方石零碎地倒在路边。

距轮岛市30公里左右处，道路被山体滑坡带来的大片树木、碎石、黄土完全阻断，记者一行人不得不绕道而行。但随后，前方道路完全塌方无法通行，前往轮岛的道路再次中断。

在前往灾区的路上，记者看到民众拿着生活物资三三两两地前往石川县志贺町富来小学避难。地震发生后，该小学成为避难所，每个教室都满满当当，老老小小躺了一地。

避难所负责人告诉记者，地震发生后民众便聚集到这里躲避海啸。之后余震不断，许多人的家已成危房，难再回去。截至2日17时，已有约230名民众在这里避难。

一名叫龟田的22岁小伙子对记者说：“目前整个学校停水，学校储存的防灾用水也不多，我们就从附近河里打清水，供大家冲洗厕所。”龟田家就住在附近，这所学校也是他的母校。“现在家也回不去了，看到母校变成了这样，真不知道将来该怎么办。”

就在记者采访时，当地又发生了大大小小的余震。记者注意到，校舍玄关入口处摆放的玻璃展柜里，各种奖状、奖杯被震落，门口的木质走廊已七倒八歪，校舍的地面隆起十多厘米，墙面也出现了巨大的裂缝。

这里距离轮岛还有32公里，随着冬季夜幕降临，气温也骤然下降。校舍里不时传来婴儿的哭声和老人的咳嗽声。这一晚，对于在灾区的民众来说，必将是一个难以安睡之夜。

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