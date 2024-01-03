新华社杭州1月3日电（记者黄筱）2023年的最后一个工作日，嘉兴市第一医院医生王宝祥作为第19批援中非中国医疗队队长，在北京接受“全国援外医疗工作先进集体”表彰。带着这份嘱托和勉励开启新一年，援外医疗队员们都将回到熟悉的工作岗位上。

从播撒中非友谊的援外医生到解决家门口群众病痛的普通医生，这些“白衣外交官”终于回家，但心里都有一份牵挂的中非情谊。

2022年6月11日，在嘉兴市卫生健康委大楼前，第19批援中非中国医疗队的队员整装待发，开启了为期18个月的援中非医疗工作，医疗队中除1名翻译外，其余11名队员均来自嘉兴市属三甲医院。

出发前，全体队员在宁波进行了5个多月的专业培训，除了语言学习、外交政策、法律法规以及个人安全防护等课程外，还进行了专业的心理辅导。

2023年10月12日，嘉兴市第二医院王小琴与当地药师讲解捐赠药品的适应症、用法用量等。新华社发

来到中非首都班吉后，队员们在当地的友谊医院克服种种工作环境上的困难，有序开展工作，并用写日记的方式记录在中非工作生活的点点滴滴。

“当地整个妇科工作环境跟中国国内比起来还有差距，但是我们运来了一些仪器设备，能满足基本的手术。”嘉兴市妇幼保健院妇科医生张丽霞说到。在当地她顺利开展了一台宫腔镜下子宫内膜息肉切除术，这也是中非友谊医院近三年来的第一台宫腔镜手术。

嘉兴市第二医院检验科医生郭建伟也记录下一段难忘的救治经历。

2023年5月，当地一名5岁的小朋友因眼睛受伤感染并化脓来到医疗队就诊，经眼科医生检查后需要手术，而术后的抗感染治疗对最终能否保住眼球至关重要。

“作为队内的‘兼职护士’，我承担起小朋友的输液打针工作。而小朋友的静脉很细，也害怕输液打针，这增加了我们治疗的难度。为了缓解小朋友恐惧心理，每次打针我都给她一些来自中国的糖果作为小礼物，分散她的注意力，让输液治疗更加顺利。”郭建伟写下，“经过一周的治疗和精心护理，最终小朋友的眼球保住了，看着她恢复活泼的模样，我们付出再多努力也是值得的。”

“来之前就听前辈说，中医针灸在当地颇受欢迎。我们举办中医知识讲座，并对当地医生开展带教工作，希望把中医文化留在非洲大地。”嘉兴市中医医院针灸科医生郝亚波说。

嘉兴市中医医院郝亚波给当地助手讲解中医经络。新华社发

在这一年半时间里，医疗队工作认真、负责、严谨，受到了当地同行、民众的信任和赞誉，与当地医生、百姓建立了深厚的感情。

“非常感激自己能有机会结识中国医疗队，尤其是妇科医生张丽霞。得益于您的高超医术，我的妻子得到了很好的治疗。手术非常成功，我的妻子现在已经康复……”手术后，张丽霞还收到了患者家属真挚的感谢信。

郝亚波感慨，援中非的每一天都是难忘的，“让我最感动的是有位当地患者得知我即将离开，送我了一幅自己画的画，画里是中非地图，地图上标记着我工作的地方，周围还画有当地特色的植物和当地人生活的场景。我想他是希望我能记得曾在这个地方工作过，不要忘记这里的人和故事。”

第19批援中非中国医疗队在当地义诊。新华社发

嘉兴市第一医院放射科医生王佳坦言，离别时分自己最放心不下的还是当地的患者。“当我把手中的钥匙交给第20批援中非中国医疗队的新队员时，就像把接力棒交给他们一样。衷心希望他们能继续用心用情服务好当地百姓，把健康和友谊传递下去。” 王佳在日记中写道。

在中非的550多天里，第19批援中非中国医疗队共完成门急诊服务2.49余万人次，开展各类手术800余台，实施辅助检查5000余人次，引入医疗新技术、新项目10余项，实施中医药诊疗1.07余万人次，为中非人民带来实实在在的健康福祉。（参与采写：谢震宇）

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