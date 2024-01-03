新华社北京1月2日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰基辅市、基辅州、哈尔科夫市等多地2日遭到空袭，造成5人死亡、上百人受伤。俄罗斯国防部2日说，俄方当天在俄西南部别尔哥罗德州上空击落乌方发射的17枚火箭弹。

基辅市市长克利奇科在社交媒体上说，乌防空火力在基辅市及其周边空域拦截了61枚导弹，空袭造成该市2人死亡、49人受伤。乌国家紧急情况局在社交媒体上说，空袭导致基辅州2人死亡、16人受伤。乌内务部部长克利缅科发文称，第二大城市哈尔科夫遭到空袭，造成1人死亡、44人受伤。

乌武装部队总司令扎卢日内发文称，俄军当天发射了99枚各型导弹，乌防空火力拦截了其中72枚导弹，包括10枚“匕首”导弹和3枚“口径”导弹，此外乌军还拦截了35架攻击型无人机。

俄国防部2日通报说，俄军使用远程高精度武器和无人机对基辅的军工及其附近设施发动集群打击，目标包括导弹和无人机生产厂，军事装备维修厂，西方援乌导弹、弹药和航空武器储存仓库等。

据俄国防部通报，俄防空部队2日在别尔哥罗德州上空击落乌方发射的17枚“赤杨”火箭弹。别尔哥罗德州州长格拉德科夫在社交媒体上说，乌军的袭击造成1人死亡、5人受伤。（参与记者：李东旭、黄河）

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