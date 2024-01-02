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通讯｜美国农场主金伯利的中国情缘

2024年01月02日13:30 | 来源：新华网
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　　新华社美国得梅因1月1日电 通讯｜美国农场主金伯利的中国情缘

　　新华社记者熊茂伶 胡友松

　　年过七旬、务农50年的瑞克·金伯利的农场位于美国艾奥瓦州得梅因市近郊。过去十余年，他和儿子20余次到访中国，交了数百个中国朋友，也成为中美农业交流的积极推动者。

　　2023年3月，在浙江安吉，一位当地农民给金伯利留下深刻印象。“他拉着我的手走进他的温室，向我介绍他种的各种蔬菜。他感到很骄傲，我也由衷为他感到高兴。”金伯利回忆道。

　　金伯利对记者说，通过访问和交流，他感受到两国农民都很勤劳，也都想方设法生产更多优质的农产品，为家人创造更好的生活。

　　目前，金伯利农场已在河北、浙江开展多个农业示范合作项目，推广数字化农场和可持续农业，提高科技应用水平。在浙江安吉，金伯利农场正在推进一个温室项目，尝试运用更先进的技术以节约用水，并避免过度施肥、保护土壤，实现更有成效的可持续耕作。

　　实地考察中，金伯利看到中国农业在可持续发展领域的进步。他说，中国农民采取了不少措施以更好地保护土地，在不过度使用农药、化肥的情况下进行农业耕作。他认为，中国在推进农业机械化、使用更先进的农业技术、更优质的种子等方面不断取得进步，而且进步非常快。

　　中国驻美国大使谢锋此前在参观金伯利农场时表示，农业是中美起步最早、最富实效、最具潜力的合作领域之一。中美农业合作不仅丰富了两国人民的餐桌，鼓起了两国农民的“钱袋子”，还惠及全人类，有利于采用农业先进技术共同应对粮食安全等挑战，为建设免于饥饿贫困的世界展现负责任大国担当。

　　近年来，中美农业和农产品贸易合作不断深化。美国大豆出口协会首席执行官吉姆·萨特表示，两国大豆产业在40多年的合作中树立了互利共赢的典范。“我们期待下一个40年的持续合作与繁荣。”他说。

　　放眼未来，金伯利也表示，美中两国需要保持沟通，敞开心扉，共同努力，妥善解决彼此分歧。“美中两国是世界上两个最大的经济体，我们相互需要。”

(责编：刘叶婷、崔越)

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