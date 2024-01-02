新华社东京1月1日电（记者郭丹 姜俏梅）据日本气象厅消息，当地时间1月1日16时10分左右，日本石川县能登半岛发生7.6级地震并引发海啸。地震造成房屋倒塌、道路损毁、大面积停电和火灾。石川县周边的新潟县、福井县均有人员受伤。

据日媒报道，受地震影响，石川县不少房屋坍塌，道路损毁。石川县轮岛市还发生火灾，10户以上的房屋被烧。日本内阁官房长官林芳正1日晚间在记者会上表示，已收到6起建筑物倒塌报告。

据报道，前往灾区的交通和部分通讯受损。全日空航空公司当天飞往能登、新潟、小松等机场的16个航班因地震取消；日本航空公司也有9个航班取消。此外，北陆新干线、上越新干线部分路段停运；当地高速公路被封。

日本气象厅称，已在石川等地测得1.2米以上海啸。未来一周，特别是未来两三天内，可能还会有7级以上地震，请当地民众严加防范。

中国驻日本大使馆在地震发生后迅速向在日同胞发布提醒信息，请广大在日同胞密切关注气象预警和防灾信息，按照防灾提醒做好应急避难。如遇紧急情况，及时拨打日本紧急求助电话，并联系驻日本使领馆求助。

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