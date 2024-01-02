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为创造和平美好繁荣的未来而努力——多国领导人和国际组织负责人发表新年贺词

2024年01月02日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月1日电 综合新华社驻外记者报道：2024年到来之际，多国领导人和国际组织负责人发表新年贺词，呼吁民众齐心协力、相互扶持、弥合分歧，创造更加和平、美好、繁荣的未来。

　　“2023年是充满巨大苦难、暴力的一年，人类备受煎熬。”联合国秘书长古特雷斯说，“我们必须弥合分歧，共同寻求解决方案”，联合国将坚定不移地致力于团结世界，促进和平和可持续发展。

　　俄罗斯总统普京表示，俄罗斯人民的团结是国家未来发展的保证。“我们是一个国家、一个大家庭，我们将确保祖国的稳定发展和人民的福祉，我们将变得更加强大。”

　　法国总统马克龙说，2023年国际地缘政治紧张局势不断加剧，法国本土也深受影响，出现恐怖主义袭击事件，国家内部有分裂和仇恨行为，通货膨胀严重。法国将在2024年推进科技创新，法国人和其他欧洲人还将在2024年6月的欧洲议会选举中作出“决定性选择”，希望欧洲“更加强大”。

　　南非总统拉马福萨表示，尽管南非在2023年有诸多挑战，但仍有理由保持乐观。“我们的希望和乐观基于这样一种认识，即我们过去也曾面临过许多困难，但最终克服了它们。”拉马福萨强调，南非在新的一年将继续为和平、结束冲突战争而努力。

　　新加坡总理李显龙指出，过去一年，世界局势纷繁复杂、具有挑战性。在此背景下，2023年新加坡经济实现1.2%增长，避免了衰退。他强调，地缘政治的不确定性、全球气候变化等将在2024年继续影响新加坡。同时，人工智能和机器人技术的快速进步也会为企业和人民带来希望。

　　喀麦隆总统比亚表示，过去一年，地区冲突战争持续扰乱全球消费品市场的供应渠道，导致粮食和能源价格持续上涨，国际社会的分歧矛盾不断加剧，对喀麦隆产生了重大影响。他指出，尽管面临诸多不利因素，喀麦隆政府坚定开展行动，“那些困难不会削弱我们为人民福祉而努力的决心”。

　　古巴国家主席迪亚斯-卡内尔说，外部封锁和制裁残酷无情，古巴形势比以往更困难，希望民众在充满挑战的2024年发挥创造力，齐心协力，“改变一切需要改变的”。

　　日本首相岸田文雄说，日本正迎来一个巨变时代，希望新的一年能实现强有力发展，让国民相信明天会更好。

　　韩国总统尹锡悦说，2024年将是韩国再次飞跃的重要转折点，随着全球贸易复苏，韩国经济整体活力将得以增强。

　　土耳其总统埃尔多安说，土耳其将在2024年实现“真正的突破”，希望全人类拥有一个更加美好、和平、繁荣的未来。

　　斯里兰卡总统维克拉马辛哈说，过去一年，斯里兰卡全体人民共同努力，国家摆脱财政困境基本取得成功。为实现经济稳定，斯里兰卡必须继续前进，每名斯里兰卡人都有责任为国家振兴作出贡献。

　　泰国总理赛塔表示，希望2024年是奋进的一年，全体泰国人民都能迈向成功与稳定。

　　阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬呼吁民众团结一致，为阿联酋、地区和世界人民祈祷和平与进步。

　　比利时首相德克罗说，国家经济状况良好，经济增长稳健。比利时将在2024年上半年担任欧盟轮值主席国期间推行强有力的产业支持政策。

　　荷兰首相吕特说，2023年是不幸的一年，从乌克兰危机到加沙冲突，很多人的生活受到影响。他呼吁荷兰人在新的一年继续团结和相互扶持。

　　“尽管面临种种挑战，我们仍将以乐观的态度开始新的一年。我们的国家将不断前进。”马耳他总理阿贝拉说。

(责编：刘叶婷、崔越)

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