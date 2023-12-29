新华社耶路撒冷12月29日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列军方28日说，自10月初新一轮巴以冲突爆发以来，以军共缴获巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）6500万份文件和50万份作战计划、图示等。

以军方在战况通报中说，本轮冲突爆发之初，以军情报部门就收集了数千份文件、图示，并从中提取了关键情报。以军根据缴获的地道竖井图，多次摧毁加沙地带的地道竖井。据以色列媒体报道，以军方缴获了哈马斯6500万份电子文件。

另据以色列《新消息报》28日报道，根据以军在哈马斯基地发现的文件，哈马斯在加沙城部署有1万名武装人员。以军估计该组织共有约3万名武装人员。迄今，约三分之一的哈马斯人员在冲突中丧生。报道还说，哈马斯部分作战计划长达80多页，详细说明了如何应对以色列在加沙地带的长期军事行动，包括针对以色列机场、军事基地等发射火箭弹的时间表。

据加沙地带卫生部门28日公布的统计数据，自10月7日巴以爆发新一轮军事冲突以来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过2.1万人死亡、5.5万余人受伤。

(责编：苏缨翔、张悦)