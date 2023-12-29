人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列军方称缴获6000多万份哈马斯文件

2023年12月29日18:32 | 来源：新华网
小字号

新华社耶路撒冷12月29日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列军方28日说，自10月初新一轮巴以冲突爆发以来，以军共缴获巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）6500万份文件和50万份作战计划、图示等。

以军方在战况通报中说，本轮冲突爆发之初，以军情报部门就收集了数千份文件、图示，并从中提取了关键情报。以军根据缴获的地道竖井图，多次摧毁加沙地带的地道竖井。据以色列媒体报道，以军方缴获了哈马斯6500万份电子文件。

另据以色列《新消息报》28日报道，根据以军在哈马斯基地发现的文件，哈马斯在加沙城部署有1万名武装人员。以军估计该组织共有约3万名武装人员。迄今，约三分之一的哈马斯人员在冲突中丧生。报道还说，哈马斯部分作战计划长达80多页，详细说明了如何应对以色列在加沙地带的长期军事行动，包括针对以色列机场、军事基地等发射火箭弹的时间表。

据加沙地带卫生部门28日公布的统计数据，自10月7日巴以爆发新一轮军事冲突以来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过2.1万人死亡、5.5万余人受伤。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部