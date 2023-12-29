新华社瑞士沙夫豪森12月29日电 特写：瑞士边城中医诊所的一个接诊日

新华社记者王其冰

瑞士华人中医师贾克杰天色未明便走出家门，她的诊所这天有14个预约患者。

中医诊所TCM-City是瑞士边境城市沙夫豪森的七家中医诊所之一，成立于2002年，设在一栋老楼二层，TCM-City以及另外两家西医诊所的标牌从上向下依次嵌在门口墙面上。

沙夫豪森是其所在沙夫豪森州的首府，该州与德国南部巴登-符腾堡州接壤，属于瑞士德语区。在德语和英语中，“TCM”都是“传统”“中国”“医疗”三个单词首字母的组合。

兼任瑞士中西医结合学会副会长的贾克杰介绍，中国传统医学1999年得到瑞士联邦公共卫生办公室正式承认后，中医治疗费用纳入瑞士医疗保险公司的补充保险中，中医在瑞士的发展由此获得重要推动力。目前，到诊所就医的除了沙夫豪森州民众，还有人来自南面的苏黎世州和东面的图尔高州，更远的则来自日内瓦。

近年来，中医在瑞士从疗养胜地巴特拉加茨和巴登起步，逐渐遍布该国。瑞士许多城市都有中医诊所，中医受欢迎程度显著上升。

“来的时候我还紧张，刚才针灸时睡着了。”上午冒雨前来的米罗斯拉娃说，她长期身心失调，以前接受过西医理疗，但效果不理想。“这一次我想看中医，在朋友推荐下找到了这里。”

米罗斯拉娃从事幼教工作，在TCM-City诊所已接受12次治疗。她说：“即使我身体康复了，也愿意每周到诊所调理一次。”

诊所内，贾克杰和搭档张之台与患者全程德语交流。张之台告诉记者：“大夫需要认真倾听患者主诉症状，与病患的交流很重要。”

作为瑞士医疗体系的补充治疗手段，中医诊所接诊的很多患者由西医转诊而来，但也有患者主动选择中医。

“我相信自然疗法，许多瑞士人也经常使用草药治疗身体不适。”患者莫吉尔说，他多年在TCM-City治疗运动损伤，太太则在这家诊所治疗慢性咳嗽，“经过针灸和按摩治疗后全身很舒适，治疗咳嗽的中药也很见效。”

近年来，瑞士社会对中国传统医学已有较高的认可度。

“崇尚自然，回归自然，是许多欧洲人认同的理念，中医是具有完整医学理论体系的自然医学，这是中医在这块土地上蓬勃发展的原因之一。”贾克杰介绍，自TCM-City开诊以来，有5000多人在诊所接受中医治疗，总接诊量6万至7万人次。

下午6点，最后一位患者离开诊所。夜晚的沙夫豪森充满节日气氛。在街头热闹的圣诞集市上喝了一杯热红酒后，贾克杰告诉记者，第二天还会有十几位预约患者前来，她需要更早到诊所。

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