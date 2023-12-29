新华社大马士革12月29日电通讯：叙利亚传统玻璃吹制工艺“守护者”的坚守与期望

新华社记者程帅朋 冀泽

炉火烧到1200度，膛内的旧玻璃已被熔化，用中空的金属管搅起一坨取出，吹气、旋转，液态的玻璃在气流和重力作用下出现空腔、形成器皿状，再在玻璃凝固前用钳子反复修整……不一会儿，一件纯手工打造的玻璃容器基本制成。

12月初，记者来到叙利亚首都大马士革城东一处简陋作坊里，60多岁的匠人穆罕默德·哈拉克重复着这样的制作过程，默默守护着濒临消亡的叙利亚传统玻璃吹制工艺。

“我9岁开始在祖父和父亲的作坊里学习玻璃器皿制作，至今已有50多年。”哈拉克说，他见证过叙利亚玻璃吹制工艺的黄金时代，也目睹在机器生产冲击下这个行业逐渐萎缩，但从未想到玻璃吹制工艺会面临消亡的危险，直到战争爆发。

2011年战争爆发前，大马士革和阿勒颇地区有十几家玻璃吹制作坊，不少工匠以此为生。彼时，来自欧洲的游客常常光顾哈拉克的作坊，观赏玻璃吹制过程、购买玻璃工艺品。“那时一天挣几十美元不成问题。”哈拉克说。

但战争给玻璃吹制行业带来了致命打击。哈拉克说，许多同行前往国外谋生，留下来的工匠大多也迫于生计而转行。炮火声中，哈拉克的作坊一度被迫停业。

“关门那几年，我担心作坊被炮弹击中，经常会回来看看。每次望着熄灭的炉子，眼泪就止不住地往下流。”哈拉克说。

2019年，叙利亚境内大规模战事基本结束，安全形势有好转，哈拉克的作坊重新营业。只是，炉火重燃带来的喜悦还未散去，各种困难接踵而至。

受战争和制裁影响，叙利亚电力和燃料供应严重不足，哈拉克的作坊只能间歇性营业。此外，失去海外客源，作坊只能将玻璃器皿卖给当地餐馆、商店，收入只有战前的十分之一。

如何把技艺传承下去也是让哈拉克头疼的问题。玻璃吹制需要极大耐心，操作过程也极耗体力，加上收益不好，年轻人大都不愿学。几年来，哈拉克和家人勉力支撑着这一处作坊。

今年12月上旬，叙利亚传统玻璃吹制被列入联合国急需保护的非物质文化遗产名录，这项传统技艺在叙国内外受到更多关注和重视。哈拉克认为，这会成为这个行业的重要转机。

记者看到，作坊一隅，一对母女学徒正认真学做玻璃制品。15岁的女儿达尔维什说，见到吹制的玻璃工艺品后，就爱上了它。每天结束练习回到家里，她就盼着第二天能早点回到作坊继续学习。41岁的母亲马吉祖布说，“玻璃碰撞发出的声音像音乐一样美妙。在这里，玻璃能被塑造成各种形状，令人着迷”，“我会把玻璃吹制作为一项事业，学好技艺，永远不会离开它”。

“我感到非常自豪，也很受鼓舞。”哈拉克说，“希望更多年轻人加入，让这项濒临消亡的工艺重现辉煌。”

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