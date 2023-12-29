新华社联合国12月28日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯28日发表新年视频致辞，呼唤国际社会加强团结，拥抱希望。

古特雷斯说：“2023年是充满巨大苦难、暴力和气候混乱的一年。人类备受煎熬，我们的星球也陷入了危机之中。2023年被记录为有史以来最炎热的一年。”他强调，严重的全球问题加剧了世界所面临的挑战。贫困和饥饿依然在不断地折磨着无数人，而冲突和战争的数量和强度也在不断激增。

古特雷斯敦促国际社会克制推卸责任和诉诸暴力的冲动。“相互指责和诉诸武力是没有出路的。当我们团结一致时，人类是最强大的。”

古特雷斯还强调打击歧视和仇恨行为的必要性，以及确保人工智能等新兴技术服务于人类更大利益的必要性。

展望未来，古特雷斯期待2024年成为致力于“重建信任和恢复希望”的一年。他说：“我们必须弥合分歧，共同寻求解决方案。”这包括对气候变化采取果断行动，创造经济机会，建立一个更加公平、惠及所有人的全球金融体系。

古特雷斯表示，联合国将坚定不移地致力于团结世界，促进和平、可持续发展和人权。“我祝各国人民在新的一年里幸福快乐、和平安康。”古特雷斯说。

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