新华社东京12月28日电（记者郭丹 姜俏梅）在未获冲绳县同意的情况下，日本国土交通大臣齐藤铁夫28日代替冲绳县知事批准了驻日美军边野古基地的设计修改方案。

当天，国土交通省将同意书下发给日本防卫省冲绳防卫局，边野古基地填海造地工程将于明年1月12日重启。对此，冲绳县知事玉城丹尼表示，“这是在侵害冲绳县自主性和自立性的基础上强推新基地建设”。日本媒体说，这是首次由日本政府代替地方自治体批准地方项目，恐加深国家与地方的对立。

12月20日，福冈高等法院那霸分院做出判决，要求冲绳县知事在收到判决书后3个工作日内批准日本政府提出的驻日美军边野古基地设计修改方案。如不同意，日本国土交通大臣可代替冲绳县知事予以批准。25日，玉城丹尼表示不会遵从这一判决，将继续上诉。

冲绳南城市议员瑞庆览长风表示，反对边野古基地建设是冲绳民众的共同心愿，国家无视这一民意，靠着强权代替冲绳予以批准，是践踏地方自治体权利的行为，绝不能容忍。

1996年，日本和美国政府商定把位于冲绳县普天间的美军基地搬迁至名护市边野古，新基地需要填海造地并新建两条飞机跑道。日本政府在施工前发现边野古海底地基松软，因此向冲绳县申请修改设计方案。但长期以来，冲绳民众由于承担的驻日美军基地负担过重等原因，一直反对美军基地搬迁工程。2021年11月，玉城丹尼对修改方案下达了“不予批准”的决定。

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