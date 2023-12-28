新华社波哥大12月27日电 专访：美国须收回干预拉美国家事务之手——访哥伦比亚国际关系问题教授桑切斯

新华社记者周盛平

哥伦比亚安蒂奥基亚大学法律和政治学系国际关系问题教授哈维尔·桑切斯日前接受新华社记者专访时表示，过去两百年来，美国一直利用“门罗主义”独霸拉美、干涉拉美各国事务。如今，时代正在改变，美国必须摒弃过时的“门罗主义”，收回其干预拉美国家事务之手。

1823年，时任美国总统詹姆斯·门罗发表所谓“门罗宣言”，宣称“美洲是美洲人的美洲”。桑切斯说，为了维护其霸权，美国提出“门罗主义”，并据此不断调整打击和干涉对象。第二次世界大战后，美国在许多拉美国家大搞干涉主义，将“门罗主义”当作阻止其他新势力进入拉美的工具。

桑切斯表示，在“门罗主义”的大旗下，美国干涉拉美各国事务，在多个国家煽动政变，甚至策划暗杀行动。“门罗主义”损害了拉美国家的主权，阻碍了拉美地区一体化进程。如今，时代正在改变，拉美各国人民已经觉醒，不愿再被美国任意驱使。

他指出，如今，许多拉美国家的人民希望本国能够以更加自主的方式发展经济、处理外交事务。拉美将不再是美国一家独霸的地区，拉美国家将与其他域外国家展开合作。如果美国想与拉美国家建立良好关系，就必须摒弃过时的“门罗主义”，必须放下傲慢、收回大棒，与拉美国家合作。

桑切斯认为，“门罗主义”下的美国，不仅把拉美当作其“后院”，甚至认为整个世界都从属于自己。“门罗主义”无视现实，与时代发展趋势背道而驰，不仅伤害拉美国家，而且流毒天下，必然会被唾弃。

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