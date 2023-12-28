人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访：美国须收回干预拉美国家事务之手——访哥伦比亚国际关系问题教授桑切斯

2023年12月28日13:37 | 来源：新华网
小字号

　　新华社波哥大12月27日电 专访：美国须收回干预拉美国家事务之手——访哥伦比亚国际关系问题教授桑切斯

　　新华社记者周盛平

　　哥伦比亚安蒂奥基亚大学法律和政治学系国际关系问题教授哈维尔·桑切斯日前接受新华社记者专访时表示，过去两百年来，美国一直利用“门罗主义”独霸拉美、干涉拉美各国事务。如今，时代正在改变，美国必须摒弃过时的“门罗主义”，收回其干预拉美国家事务之手。

　　1823年，时任美国总统詹姆斯·门罗发表所谓“门罗宣言”，宣称“美洲是美洲人的美洲”。桑切斯说，为了维护其霸权，美国提出“门罗主义”，并据此不断调整打击和干涉对象。第二次世界大战后，美国在许多拉美国家大搞干涉主义，将“门罗主义”当作阻止其他新势力进入拉美的工具。

　　桑切斯表示，在“门罗主义”的大旗下，美国干涉拉美各国事务，在多个国家煽动政变，甚至策划暗杀行动。“门罗主义”损害了拉美国家的主权，阻碍了拉美地区一体化进程。如今，时代正在改变，拉美各国人民已经觉醒，不愿再被美国任意驱使。

　　他指出，如今，许多拉美国家的人民希望本国能够以更加自主的方式发展经济、处理外交事务。拉美将不再是美国一家独霸的地区，拉美国家将与其他域外国家展开合作。如果美国想与拉美国家建立良好关系，就必须摒弃过时的“门罗主义”，必须放下傲慢、收回大棒，与拉美国家合作。

　　桑切斯认为，“门罗主义”下的美国，不仅把拉美当作其“后院”，甚至认为整个世界都从属于自己。“门罗主义”无视现实，与时代发展趋势背道而驰，不仅伤害拉美国家，而且流毒天下，必然会被唾弃。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部