新华社北京12月26日电（记者成欣）美国总统拜登当地时间12月22日将“2024财年国防授权法案”签署成法，该法案包含涉华消极条款。外交部发言人毛宁26日说，美方执意通过并签署包含涉华消极内容的“2024财年国防授权法案”，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。

在例行记者会上就相关问题答问时，毛宁表示，该法案干涉中国内政，鼓噪美对台军事支持，违反一个中国原则和中美三个联合公报。我们敦促美方切实将美领导人不支持“台独”的承诺落到实处，停止操弄台湾问题，停止危害台海和平稳定。

毛宁说，该法案渲染“中国威胁”，打压中国企业，限制中美正常经贸往来和人文交流，不符合任何一方利益。美方应摒弃冷战思维和意识形态偏见，为中美经贸等各领域合作创造良好环境。

“我们敦促美方同中方相向而行，落实好中美元首旧金山会晤达成的重要成果和共识，不得实施上述法案涉华消极条款。如美方一意孤行，中方将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权安全发展利益。”她说。

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