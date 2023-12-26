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外交部领事保护中心提醒海外中国公民新年假期注意安全

2023年12月26日17:52 | 来源：新华社
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　　据外交部“领事直通车”微信公众号12月26日消息，新的一年即将到来，外交部领事保护中心提醒海外中国公民新年假期注意以下事项：

　　（一）防范治安风险

　　当前海外部分国家治安形势复杂严峻，请务必提高安全意识，加强安全防范。避免前往高风险国家或近期发生过恐袭、骚乱和大规模游行、示威的国家。远离集会场所、人员聚集区域或治安不佳地区。妥善保管个人证件和财物，尽量不佩戴、携带贵重物品。避免夜间单独出行，出行期间与亲友保持联系。遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。如遭遇突发事件，首先确保人身安全，稳妥冷静应对，及时报警求救。

　　（二）注意交通安全

　　各国交规、路况、天气、行车习惯等不尽相同。出行前请密切关注当地天气预报和道路交通状况。出行时严格遵守交通规则，行车期间系好安全带。如驾车出行请持合法有效驾照，切勿闯红灯以及疲劳、超速、酒后驾驶。保持车门车窗锁闭，不将贵重物品放置车内显眼位置，避免引发砸车盗抢事件。乘坐大巴车出行时，如发现司机长时间疲劳驾驶、车速过快，注意及时主动提醒。

　　（三）防范自然灾害

　　当前，北半球处于冬季，大雾、低温和暴雪等恶劣天气时有发生。南半球暑期已至，部分国家频降大雨，甚至出现极端天气。请密切关注当地天气预告和灾害预警，避免在恶劣天气条件下出行。理性评估外出活动风险，谨慎选择高风险项目。如确需参加潜水、攀岩、蹦极、滑雪、乘热气球等活动，请提前接受专业培训并取得合格资质，在专业人员陪护下进行。

　　（四）注意消防安全

　　增强用火用电安全意识，不私自接拉电线。定期检查电气线路，不超负荷使用电器，不使用老化设备。熟悉住所内消防设施和安全通道。如确需使用燃气取暖，务必保持室内通风，确保取暖器等设备有人看管，避免长时间通电。加强仓库、住所安全管理，尽量不存放易燃易爆物品，减少火灾隐患。

　　（五）警惕境外电信诈骗

　　岁末年初是境外电信诈骗案件高发时段，请切实提高反诈防骗意识，切勿轻信任何要求提供个人信息、转账或汇款的电话及邮件，守住不转账、不付钱、不透露个人信息的红线，不给诈骗分子可乘之机。

　　（六）牢记应急电话

　　掌握应急联系方式，如当地报警、急救电话和中国驻外使领馆领事保护与协助电话。外交部全球领事保护与服务应急热线（+86-10-12308）24小时为大家服务。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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