新华网达卡12月26日电（记者孙楠）2023年度中国和孟加拉国企业杰出贡献奖颁奖典礼日前在孟首都达卡举行，共有27家中孟企业荣获杰出贡献奖。

本年度颁奖典礼由孟加拉国中资企业协会与孟中商业工业协会共同举办，中国驻孟加拉国大使姚文、孟投资发展局执行委员乔杜里、孟财政部经济关系局辅秘兼亚洲司司长安瓦尔等孟政府官员、中孟企业代表、孟学者等约380人出席典礼。

姚文在演讲中表示，2023年中孟贸易投资合作稳步发展、大项目建设亮点纷呈、中国对孟援助成效显著、在孟中资企业建设进入新阶段。希望两国企业用足用好共建“一带一路”进入高质量发展新阶段的时代红利，充分发挥两国经济互补优势，将中孟经贸发展打造成高质量共建“一带一路”的标杆和典范，服务中孟战略合作伙伴关系再上新台阶。

中国石油管道局工程有限公司、孟加拉国马克斯基建公司等27家中孟企业获奖。

乔杜里在致辞时表示，孟加拉国十分重视支持外国投资者，特别是来自中国的投资。相信杰出贡献奖的设置将进一步深化孟中之间的经济合作，推动双方合作高质量发展。

在谈到孟加拉国参与共建“一带一路”倡议时，乔杜里表示，共建“一带一路”倡议提高了孟加拉国在区域贸易和投资领域的水平。同时，共建 “一带一路”倡议促进各国互联互通和贸易、投资、文化交流，致力于创造共同繁荣的未来。

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