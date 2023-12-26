新华社东京12月26日电 专访：中国消费转型升级将为全球经济发展做出贡献——访日中经济协会理事高见泽学

新华社记者钟雅

日中经济协会理事高见泽学日前在接受新华社记者书面专访时表示，世界各国对中国巨大市场抱有期待，中国消费转型升级将为全球经济发展与消费市场提质做出贡献。

高见泽指出，新冠疫情在掣肘世界经济增长的同时，也催化了电子商务、线上支付等数字化技术的发展，数字经济成为一种新趋势。中国经济已步入高质量发展轨道，这也得益于数字化技术发展和经济全球化。

他强调，“中国的数字经济发展势头迅猛，处于世界前沿。中国的高质量发展将为全球经济发展和消费市场提质升级做出重要贡献。”

不久前，中国举行的中央经济工作会议指出，要大力发展数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费。数据显示，今年前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率达到83.2%，消费作为中国经济增长第一拉动力的效能持续增强。

高见泽认为，数字消费、绿色消费和健康消费，是伴随社会经济发展与创新、国民收入增长等而来的必然现象。“培育和加强新消费趋势是自然结果，也是正确选择。”

他指出，中国的新消费趋势为日企在华拓展业务带来新思考、新活力，有助于日企拓展和提升在华业务。

高见泽表示，加强与中国在数字领域的合作对全球经济发展意义重大。

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