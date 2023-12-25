新华社北京12月25日电（记者成欣、邵艺博）就日前春节（农历新年）被确定为联合国假日，外交部发言人毛宁25日表示，春节是中国的，也是世界的。愿同世界一起庆祝春节，希望不同文明和谐共处、相互成就、交流互鉴。

当日例行记者会上，有记者问：当地时间12月22日，第78届联合国大会协商一致通过决议，将春节（农历新年）确定为联合国假日，联合国也要过“年”了。发言人对此有何评论？

毛宁说，春节是中华文化中最古老、最重要的传统节日，是万家团圆、辞旧迎新的喜庆日子。春节是中国的，也是世界的。据不完全统计，近20个国家将春节作为法定节假日，全球约五分之一的人口以不同形式庆祝农历新年，春节民俗活动已走进近200个国家和地区，成为全球性文化盛事，为各国人民带去了欢乐体验。

毛宁表示，春节喜庆祥和，代表着春的祝福和温暖，也体现了中华文化和睦、和谐、和平的精神内核。“我们愿同世界一起庆祝春节，希望不同文明和谐共处、相互成就、交流互鉴，各国人民相知相亲、携手同行，共同构建人类命运共同体。”

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