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外交部发言人：希望联合国安理会关于加沙人道问题的决议得到切实执行

2023年12月25日19:44 | 来源：新华网
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新华社北京12月25日电（成欣、郑可意）联合国安理会近日以13票赞成、2票弃权的结果通过关于加沙人道问题的第2720号决议。外交部发言人毛宁25日在例行记者会上就中方立场答问时表示，中方希望决议得到切实执行，尽快扩大人道援助并设立监督机制；同时，实现停火仍然是压倒一切的前提。

毛宁说，第2720号决议是本轮巴以冲突爆发以来安理会通过的第二份决议，要求采取紧急行动，扩大对加沙的人道援助，并为可持续地停止敌对行动创造条件。

“因为众所周知的原因，这份决议并没有达到国际社会预期，仍有完善空间，但考虑到当前紧迫形势及巴勒斯坦等阿拉伯国家立场，中方投了赞成票。”她说，“本轮巴以冲突已造成数万无辜平民死伤，加沙人道局势仍在持续恶化。我们希望决议得到切实执行，尽快扩大人道援助并设立监督机制。同时，实现停火仍然是压倒一切的前提。”

毛宁表示，中方将继续同各方加强协调，推动安理会及时采取进一步负责任、有意义的行动，为早日平息加沙战火、切实落实“两国方案”、实现中东和平稳定作出不懈努力。

(责编：苏缨翔、张悦)

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