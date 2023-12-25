新华网海牙12月25日电 2023“欧通杯”中欧乒乓球邀请赛23日在荷兰蒂尔堡举行，来自中国和欧洲的近百名选手参加了比赛。

中国驻荷兰大使馆临时代办赵德勇在颁奖仪式上致辞说，乒乓球是中国最受欢迎、最为普及的运动之一。52年前，中美之间的乒乓外交改变了世界。当今世界面临前所未有的挑战，彼此对话、相互理解是唯一出路。

12月23日，2023“欧通杯”中欧乒乓球邀请赛比赛现场。（荷兰VTV乒乓球俱乐部供图）

赵德勇说，中欧之间不存在根本利害冲突，共识远大于分歧，体育运动超越国界。我们要继承和发扬相互尊重、求同存异的乒乓外交精神。

本次比赛设少年组、成年组和专业组三个组别，由荷兰企业欧通集团冠名赞助。荷兰乒乓球协会副主席斯特凡·海尼斯和欧通集团董事长卢雅娟也一同向获奖选手颁奖。

海尼斯表示欢迎中国和欧洲其他国家的乒乓球爱好者前来荷兰参赛，希望与各方加强交流，享受运动的乐趣。

本次比赛组委会负责人董丽在决赛现场应邀与选手代表进行了友谊赛。她介绍说，乒乓球是欧洲民众喜闻乐见的体育运动，本次比赛中吸引了众多优秀欧洲选手参加，其中达到欧洲乒联积分专业级别的参赛选手就有24名。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)