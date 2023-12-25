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以色列总理：以军行动未受外部压力影响

2023年12月25日08:43 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷12月24日电（记者张天朗 吕迎旭）以色列总理内塔尼亚胡24日在特拉维夫表示，以军的行动基于作战需要而定，并未受到外部压力影响。

　　据以色列总理办公室发布的消息，内塔尼亚胡当天在内阁会议上否认媒体有关美国“已经并正在阻止以色列在本地区行动”的报道。他说，作为主权国家，以色列的决定基于作战考虑，如何使用部队是以国防军的独立决定，不受外部压力影响。

　　内塔尼亚胡说，“这将是一场漫长的战争”。以色列将继续对加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）进行打击，直到实现所有目标，即摧毁哈马斯、所有被扣押人员获释、确保加沙地带不再对以色列构成威胁。

　　以色列国防军24日说，以军过去一天袭击了加沙地带约200个目标，打死多名哈马斯武装人员。另据巴勒斯坦电视台报道，以军主要袭击地点包括布赖杰难民营、努赛赖特难民营、迈加齐难民营以及代尔拜拉赫东部地区，造成至少40人死亡。

　　自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以军多次向加沙地带北部居民、南部汗尤尼斯居民发布撤离令。据联合国数据，以军在加沙地带的军事行动造成190万巴勒斯坦人流离失所。另据加沙地带卫生部门12月23日数据，本轮冲突已导致超过2万名巴勒斯坦人死亡、5.3万人受伤。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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