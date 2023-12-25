人民网罗马12月25日电（记者郑彬）日前，意大利中国商会2023年年会在米兰成功举办，会议对过去一年来为中意经贸合作作出突出贡献的企业及个人进行了表彰，并选举了新一届商会会长。中国驻米兰总领事刘侃、意大利皮埃蒙特大区阿斯蒂省省长毛里齐奥·拉塞罗以及商会会员负责人及代表200余人参加了此次活动。

刘侃总领事在致辞中表示，中意同为文明古国，双边合作具有源远流长的友好传统、广泛多元的共同利益和扎实深厚的合作基础。今年以来，双方在经贸领域合作亮点频仍。两国工商界深化互利合作的愿望十分强烈，双边经贸合作的潜力巨大，机遇无限。作为双边经贸合作的主力军和文明互鉴的贡献者，两国企业家应继续保持紧密合作，共同推动产业链、资金链、人才链深度融合，为中意合作添砖加瓦，为提升两国人民福祉作出更大贡献。意大利中国商会要立足国际化、制度化、规范化的定位，继续发挥好平台和桥梁作用，持续完善会员服务，不断提升履职能力和服务水平，为促进中意经贸合作作出更大贡献。

会上华为意大利子公司、中国意大利移动子公司、意大利宝玛克公司、意大利蓝天旅游集团等多家中意企业荣膺商会颁发的贡献奖，以表彰其在各自领域为中意经贸关系发展所做的工作。与会者纷纷表示，2024年将以中意全面战略伙伴关系建立20周年为契机，不忘初心，砥砺前行，共同书写中意企业合作和经贸发展的新篇章。

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