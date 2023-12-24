新华社耶路撒冷12月23日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防军和以色列国家安全总局（辛贝特）23日发表联合声明说，自以军在加沙地带发动地面进攻以来，已有700多名巴勒斯坦武装组织成员被抓获并被带入以色列境内。

声明说，仅过去一周，就有超过200名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）的武装人员在加沙地带被以军抓获。

以军发言人哈加里23日晚在新闻发布会上说，以军地面部队目前已在加沙地带摧毁或缴获约3万枚爆炸物，其中包括反坦克导弹和火箭弹。

哈加里说，以军正进一步扩大在加沙地带南部的行动，对哈马斯的地下设施进行猛烈、有针对性的打击。此外，在加沙地带北部，以军在加沙城发现了可能被哈马斯用于对抗以海军舰艇的爆炸装置。

哈马斯下属武装派别卡桑旅23日发表声明说，该组织与在加沙地带负责看管5名以色列被扣押人员的工作小组失联。声明公布了其中3名被扣押人员的姓名，并表示3人可能已在以色列对加沙地带持续的袭击中死亡。以色列方面暂未对此作出回应。

加沙地带卫生部门23日发表声明说，以军在过去24小时对加沙地带的袭击共造成201人死亡、368人受伤。（参与记者：柳伟建）

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