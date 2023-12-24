新华社伦敦12月23日电（记者杜鹃）路透社23日援引英国海上安保企业安布里公司的消息报道，一艘关联以色列的商船当天在印度西海岸附近的阿拉伯海被一架无人机击中后爆炸起火，火势已被扑灭，未造成人员伤亡。

据报道，这艘商船悬挂利比里亚国旗、载有化学品，最后一次停靠是在沙特阿拉伯，当时显示目的地是印度。

英国海上贸易行动办公室证实，这艘商船在印度韦拉沃尔西南海域遭无人机袭击后发生爆炸并起火，火势已被扑灭，无人员伤亡。该办公室说，相关调查正在进行，建议附近船只谨慎航行。

据印度《商业旗帜报》报道，遇袭商船上有20名印度船员和1名越南船员。印度海岸警卫队已派船只前往事发海域核查，并要求附近船只向商船提供帮助。

目前暂无组织宣称发动了这起袭击。

自新一轮巴以冲突爆发以来，胡塞武装使用导弹和无人机多次袭击红海水域目标。胡塞武装表示，由以色列公司拥有或运营的，或者悬挂以色列国旗的所有船只都将是该组织袭击的“合法目标”。胡塞武装将继续阻碍“以色列船只”在红海和阿拉伯海的航行，直至以色列停止对加沙地带的军事行动。（参与记者：陈健）

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