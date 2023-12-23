新华社吉隆坡12月22日电（记者毛鹏飞 许馨予）马来西亚汉文化中文学习测试中心22日在吉隆坡揭牌，成为马来西亚首家中文学习测试中心。

该中心由汉考国际教育科技（北京）有限公司（汉考国际）与马来西亚汉文化中心共建。

中国教育部中外语言交流合作中心（语合中心）副主任于天琪在揭牌仪式上致辞表示，语言学习对于促进中马两国人民相知相亲具有独特作用，语合中心将创新开展“中文+专业”“中文+职业”等新型教学模式，推动两国语言合作和人文交流，为巩固和发展中马友好关系作出更大贡献。

马来西亚教育部副部长黄家和在接受新华社记者采访时表示，该中心的成立为马来西亚人民学习中文提供了很好的机会，对于明年即将到来的马中建交50周年具有重要意义。

马来西亚汉文化中心主席吴恒灿认为，中文学习测试中心将为马来西亚人民学习中文提供便利，为中文的海外传承与传播贡献积极力量。

中文学习测试中心是在中国教育部中外语言交流合作中心指导下，由汉考国际在汉语水平考试（HSK）基础上，与各国合作设立的中文教、学、考、来华留学、实习就业综合国际教育合作项目。中文学习测试中心以开展中文教学和考试为主，着眼于国际中文教育事业市场化发展，致力于打造国际中文教育领域新品牌。

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