人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

民调显示孟加拉国民众普遍对中国持积极看法

2023年12月22日21:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社达卡12月22日电（记者孙楠）孟加拉国智库选择研究中心21日发布的《中国在孟加拉国国家形象》民调结果显示，孟民众普遍对中国印象良好，对孟中关系现状感到满意，渴望加深对中国的了解。

　　民调报告显示，超九成受访者认为孟中关系现状良好，双方共建“一带一路”合作给孟带来积极变化。中国作为孟加拉国重要贸易伙伴、发展伙伴、外国直接投资来源地的地位得到普遍认可，越来越多孟民众希望到中国旅游、求学和经商。

　　中国驻孟加拉国大使姚文在当天举行的民调报告发布会上表示，这是中国驻孟大使馆连续第二年委托孟权威机构开展相关民调，各项数据稳定向好，说明中孟关系得到两国人民真诚拥护和支持。欢迎两国智库学者加强交流研讨，为新形势下深化中孟关系建言献策。

　　与会嘉宾表示，此次民调结果客观全面展示了孟民众对中国和中孟关系的积极印象。中孟平等相待、彼此尊重、互利合作，中方有力推动孟经济社会取得发展，为孟人民带来了实实在在的福祉，也树立起中国的良好国家形象。

　　孟加拉国学术界、媒体和中资企业代表、孔子学院师生等百余人出席报告发布会。

(责编：徐祥丽、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部