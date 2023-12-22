新华社曼谷12月22日电（国际观察）全球七大地区2023回眸|亚太：排除干扰引领全球复苏

新华社记者林昊

2023年，亚太地区排除诸多干扰，加强多边合作，释放强劲动能，引领全球经济复苏，特别是《区域全面经济伙伴关系协定》加速释放红利，高质量共建“一带一路”开启新阶段。中国通过自身发展和加强域内合作，推动打造亚太发展下一个“黄金三十年”。

经济复苏释放强劲动能

过去30年，亚太地区秉持开放的区域主义，开放包容、取长补短、互通有无，聚焦发展，开创了自主自愿、协商一致、循序渐进的“亚太经合组织方式”，弘扬和而不同、求同存异、和衷共济的伙伴精神。

2023年，亚太地区释放出引领全球经济复苏的强劲动能。国际货币基金组织10月发布的亚太地区经济展望显示，尽管遇到一些不利因素，2023年亚太地区仍是全球经济发展的关键推动力，全年经济增长有望从2022年的3.9%提升至4.6%。

在这一年里，开放包容、共同发展依旧是亚太合作主旋律。6月，《区域全面经济伙伴关系协定》对15个签署国全面生效，区域内90%以上货物贸易将逐步实现零关税，进一步推动亚太地区贸易投资自由化和便利化，增强了亚太地区经济增长内生动能。中国－东盟自贸区3.0版谈判年初启动，有望进一步降低关税和非关税壁垒，提升贸易投资自由化便利化水平，助力东盟地区的发展，推动区域经济一体化。

亚太经济复苏的重要表现之一是人员往来加速恢复。中国多地政府和企业积极走出国门开展招商洽谈，亚太地区企业家和投资者重返中国寻找机遇。泰国等国家的高官在机场热烈欢迎中国游客重返让人倍感暖心，中老铁路国际旅客列车4月开行进一步带动域内国家间的经贸合作和文化交流，进博会、中国—东盟博览会等全面恢复线下办展或境外客商线下参展，加速推动区域经济复苏。

国际货币基金组织亚太部副主任托马斯·赫尔布林说，预计今年亚太地区对全球经济增长的贡献率将超过三分之二。尽管面临一些风险和挑战，包括中国在内的亚太地区仍是全球经济最具活力的地区，将继续为全球增长作出重要贡献。

和平发展遭遇诸多挑战

当前，世界经济增长动能不足，不稳定、不确定、难预料因素增多，亚太地区的和平与发展同样受到不少干扰和挑战。

域外大国干预半岛局势、在南海问题上拨弄是非，日本强排核污染水入海等都成为地区不安定因素。更有甚者，一些国家试图在亚太地区搞“脱钩断链”“小院高墙”，扰乱产业链供应链稳定，给世界经济复苏带来负面影响。“印太战略”等地缘政治盘算以及北约“亚太化”等趋势尤其值得警惕。

这一年，中国和东盟国家排除外部干扰，成功完成“南海行为准则”案文二读，正式启动“准则”案文三读，同意加快推进“准则”磋商，争取早日达成有效、富有实质内容、符合国际法的“准则”，将南海建设成为和平、友谊、合作之海。

亚太发展的历程一再表明，唯有合作才能发展，不合作是最大的风险，拼凑排他性小圈子搞阵营对抗对谁都没有好处。绝大多数地区国家对此有着清醒的认识，明确发出不愿选边站队、不做大国博弈棋子的声音。印度尼西亚总统佐科9月在雅加达举行的东亚合作领导人系列会议上表示，东盟国家无意成为代理人，将致力于同各方合作以实现地区和平与繁荣。

凝聚合力推动共同发展

亚太一直是全球经济中最具增长活力、发展潜力和经济韧性的区域。作为全球增长引擎，亚太肩负更大的时代责任。中国积极倡导亚太合作，更以自身发展回馈亚太，以共建“一带一路”凝聚地区发展合力，实现共同发展。

共建“一带一路”倡议提出10周年之际，中国成功举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，开启高质量共建“一带一路”新阶段。中老铁路正式运营两周年，累计发送旅客2420万人次，发送货物2910万吨，为区域经济社会发展注入新活力；东南亚迎来第一条高速铁路，雅万高铁10月正式开通运营，加速助力地区经济腾飞。

2023年也是建设更为紧密的中国－东盟命运共同体倡议、亲诚惠容周边外交理念提出10周年，地区国家进一步凝聚合作共识，为亚太和平稳定、持久繁荣注入更多确定性和正能量。东亚合作领导人系列会议期间，中国－东盟领导人会议就“一带一路”倡议同东盟印太展望互利合作发表联合声明并通过农业、电子商务、科技创新等领域的合作文件；东盟与中日韩领导人会议通过有关发展电动汽车生态系统的联合声明。

在11月的亚太经合组织第三十次领导人非正式会议上，习近平主席发表的重要讲话为共同打造亚太发展下一个“黄金三十年”指明方向。各方应该秉持亚太合作初心，负责任地回应时代呼唤，携手应对全球性挑战，全面落实布特拉加亚愿景，建设开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，实现亚太人民和子孙后代的共同繁荣。

发展是亚太地区永恒的主题。迈入2024年，亚太各国需要始终聚焦发展，不断深化合作，做大共同利益蛋糕，共同维护亚太地区的和平、稳定和繁荣。

(责编：徐祥丽、刘慧)