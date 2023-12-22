新华社北京12月22日电（记者王宾）外交部发言人汪文斌22日说，中尼复交是近年来中国与拉美和加勒比国家关系持续深化的生动缩影。中方愿同拉方一道，深化新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系，携手推动中拉命运共同体建设更上一层楼。

当日例行记者会上，有记者问：日前，在中国同尼加拉瓜复交两周年之际，习近平主席同奥尔特加总统通电话，两国元首宣布中尼正式建立战略伙伴关系。这是今年中国与拉美国家“朋友圈”不断扩大、走深的收官之作。发言人能否进一步介绍中尼、中拉合作的有关情况？

“习近平主席同奥尔特加总统共同宣布中国同尼加拉瓜建立战略伙伴关系，这是两国关系史上的一件大事。中尼建立战略伙伴关系，符合两国和两国人民的共同利益，有利于促进两国共同发展和繁荣。”汪文斌表示，复交两年来，在元首外交引领下，双方牢牢把握中尼关系前进方向，政治互信不断巩固，战略协作日益密切，各领域务实合作快速推进，复交红利不断释放。

汪文斌说，哥斯达黎加、巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯顺应历史大势和时代潮流先后与中国建立或恢复外交关系。越来越多的拉美和加勒比国家加入高质量共建“一带一路”，支持并参与全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，携手构建中拉命运共同体。

“中国与拉美和加勒比，地处东西，天分南北，却彼此走近、命运与共，关键在于中拉合作互利共赢、共同发展的本质。”汪文斌说，中国在拉美的自贸伙伴名单已增加到5个，中国与洪都拉斯建交不到4个月便开启自贸协定谈判，中方同尼加拉瓜在一年内高效完成自贸谈判，中尼自贸协定将于明年1月1日正式生效，将为两国人民带来更多实实在在的利益。包括基础设施、能源电力、社会民生等领域在内，中国援建和中企承建的项目已成为中拉合作共惠民生的新写照。

汪文斌表示，中方始终认为，拉美不是各种势力相互争斗的“竞技场”。“我们将继续尊重拉美各国自主选择符合自身国情的发展道路，支持拉美国家联合自强，用拉美方式解决拉美问题。中方愿同拉方一道，深化新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系，携手推动中拉命运共同体建设更上一层楼。”

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