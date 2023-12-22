人民网北京12月22日电（记者陈尚文）12月21日，第十届“孙平化日本学学术奖”颁奖仪式在北京举行，本届共评选出专著类、论文类和译著类三大类共30项获奖作品。

据介绍，本届学术奖评奖工作自今年7月启动以来，共收到参评学术成果115部，参评数量创历届新高，研究视角更为新颖，涉及领域更为广泛。经专家评审，最终选出30项获奖作品，包括专著类10部、译著类6部、论文类14篇。

中国宋庆龄基金会于1997年设立“孙平化日本学学术奖励基金”，以已故中日友好协会原会长孙平化先生的名字命名，用来支持国内中青年学者在日本学领域的学术研究和相关人才培养，奖励优秀学术成果，发展中日友好事业。2022年4月，“孙平化日本学学术奖励基金”更名为“孙平化日本学学术奖”。目前，该奖项已成功举办十届评奖活动，共评出172项日本学研究学术成果。

中国宋庆龄基金会副主席沈蓓莉在颁奖仪式致辞中指出，希望孙平化日本学学术奖一如既往发挥作用，进一步加强中日青年友好交流，传承两国友好事业。中国宋庆龄基金会愿与各界一道，继续搭建促进中日合作交流平台，推动两国人民不断增进理解、深化友谊，助力中日关系沿着健康轨道向前发展。

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