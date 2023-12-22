新华社耶路撒冷12月21日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防军发言人哈加里21日晚在新闻发布会上表示，自12月1日临时停火结束以来，以军已在加沙地带的军事行动中打死2000多名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）成员。

《以色列时报》当天报道说，至此，在本轮巴以冲突中已有约8000名哈马斯武装人员被打死。

以军21日发表声明说，以军在加沙城哈马斯的“精英区域”发现一些基础设施，其中包括一个大型战略地下隧道网络，这一隧道网络联通哈马斯军事和政治高层领导人的办公室。声明称以军已将这一网络破坏。

此外，以色列北部与黎巴嫩交界地带局势也趋于紧张。根据以军近日发表的声明，黎巴嫩真主党不断炮击以色列境内，以军通过空袭和坦克炮击予以回应。哈加里在21日的发布会上说，以军将继续致力于使真主党“远离边境地区”。

10月7日，巴以新一轮冲突爆发。11月24日开始，以色列和哈马斯进行了为期7天的临时停火。临时停火到期后，双方在加沙地带重新交火。

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