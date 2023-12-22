新华社北京12月21日电 题：中国尼加拉瓜关系站上新起点

新华社记者吴昊 席玥

12月20日上午，国家主席习近平同尼加拉瓜总统奥尔特加通电话。两国元首宣布中国和尼加拉瓜正式建立战略伙伴关系。

两年前，中尼恢复外交关系，两国关系掀开崭新篇章。两年来，双方以时不我待的紧迫感，推动中尼关系实现跨越式发展。

站在新起点上，两国合作将向更宽更深的领域迈进，人民间相互了解与友谊将进一步深化，为构建中拉命运共同体、推动全球共同发展增添强劲动力。

中尼关系实现质的飞跃

在20日的通话中，习近平主席指出，我愿同奥尔特加总统一道，以今天宣布建立中尼战略伙伴关系为新起点，推动中尼关系不断取得新成果，打造团结合作、互利共赢的典范。

两国元首通话后，双方发表《中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关于建立战略伙伴关系的联合声明》。

20日当天，尼加拉瓜官方媒体“19数字”信息平台在首页重要位置发布两国关于建立战略伙伴关系的联合声明全文，并刊登中尼元首通话和双边关系提升的消息。

两年来，中尼在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持——中方继续坚定支持尼加拉瓜维护国家独立和民族尊严，反对外来干涉；尼方恪守一个中国原则，多次公开支持中国维护主权和领土完整。

两年来，双方务实合作全面拓展并取得积极进展——尼加拉瓜第一时间加入共建“一带一路”合作，全力支持落实全球发展倡议；中国已是尼第二大贸易伙伴和第二大进口来源国。

中国驻尼加拉瓜大使陈曦表示，在两国领导人亲自关心、战略擘画和政治引领下，中尼关系实现质的飞跃，这符合两国和两国人民的共同利益，有利于两国共同发展和繁荣。

中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员周志伟认为，复交两年来，中尼两国务实合作已取得一系列“超预期成果”，此次双边关系升级标志着两国政治、经济和人文等各领域交流合作迈入更加高效顺畅的发展阶段。

在20日的通话中，习近平主席强调，中方愿同尼方加强治国理政、消除贫困等方面经验交流。我在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出了中方支持高质量共建“一带一路”的八项行动，欢迎尼方积极对接。

尼总统投资、贸易和国际合作顾问劳雷亚诺告诉记者：“尼中既是兄弟国家和友好国家，也成为有着共同发展愿景的战略伙伴，我们相互支持，才能更加强大。”他特别指出，尼方同中方在党际、治国理政等方面加强经验交流“极其重要”，不仅有利于双边关系发展，也有利于双方携手应对全球性挑战。

今年，尼方已派高级代表团参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。尼发展、工业和贸易部部长贝穆德斯认为，共建“一带一路”合作有助于尼方加强基础设施建设、在地区贸易中扮演更重要角色，也期待尼方能在中国同拉美地区的贸易往来中发挥桥梁作用。

“我们正走在美好的发展道路上”

在20日的通话中，习近平主席指出，中尼自由贸易协定将于明年1月1日正式生效，这是两国具有里程碑意义的合作成果，双方要以此为契机，不断提升双边贸易规模和水平。中方鼓励有实力的中国企业赴尼投资兴业，开展更多尼方需要、助力尼加拉瓜自主发展的合作项目，更多惠及尼加拉瓜人民。奥尔特加总统表示，尼方衷心感谢中方为尼发展经济、改善民生提供宝贵帮助。

如今，在尼加拉瓜首都马那瓜，舒适环保的中国客车穿梭行驶，服务当地市民；建筑工地上一片繁忙景象，中国企业援建的数百套保障房及配套设施工程将改善当地百姓的居住条件。

马那瓜市市长鲁埃达告诉记者，两年来，从城市面貌的可喜变化中，她切实感受到尼中务实合作迅速拓展的成果惠及广大市民，尼中双边关系的长期稳定发展“攸关两国互利共赢，攸关两国人民的福祉”。

马萨亚市是尼加拉瓜重要的手工艺品制造中心和创意产业城市。在位于市中心的一家手工艺品市场里，数十家商户出售皮革、羽毛画、木制品等各类手工艺品。两年前，马萨亚市市长雅尼娜·诺格拉在这里接受新华社记者采访时，表达了两个心愿——与中方发展友好城市关系，同中方增强经验技术交流。

如今，诺格拉的两个心愿都已实现。今年9月，马萨亚市与南京市签署建立友好城市关系意向书，推进绿色和智慧城市、教育、体育、文化等多领域交流合作。今年，诺格拉已访问昆明等中国城市，重点考察了中国文化产业如何带动经济发展。

对于未来，诺格拉又有了新的心愿——早日将中国成功经验引入马萨亚市，发展本地产业，造福本地人民。同时，她期待，即将生效的中尼自贸协定将进一步推动尼加拉瓜经济发展，惠及马萨亚市的手工艺制造等产业从业者，“我们正走在美好的发展道路上”。

在尼西部城市莱昂，尼加拉瓜知名作家鲁文·达里奥的档案馆内珍藏着他关于中国的作品。尼文化部长莫拉莱斯告诉记者，早在一个多世纪前，达里奥就在诗歌、小说、散文中多次提到遥远的中国，向读者展示中国对文化的珍视。莫拉莱斯说，期待两国共同传承优秀文化，推动包括青年一代在内的人文交流。

复交后，30多名尼加拉瓜留学生已来华求学，纳塔利娅·卡尔德拉就是其中之一。她告诉记者，在北京外国语大学学习一年多来，她和中国同学加深了对彼此文化的了解，是两国关系越走越近的亲历者。她期待两国在文化、教育、青年、传媒等领域的合作能进一步拓展，她也想记录更多中国故事，“成为两国友好交流的使者”。

志合者，不以山海为远

在通话中，习近平主席表示，中方愿同尼方加强在国际事务中团结协作，反对霸权主义、强权政治，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，维护发展中国家正当权益。奥尔特加总统表示，尼方愿同中方不断深化双边友好关系，加强多边协作，反对外部干涉和强权政治，共同推动构建人类命运共同体。

在联合声明中，双方一致认为，中尼同为发展中国家，在国际事务中拥有广泛共同利益和相近立场主张，将在国际事务中进一步相互支持。

正如墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯所言，尼中关系升级是拉美国家积极发展对华关系的又一鲜活例证。

回望2023年，元首外交引领中拉关系行稳致远。习近平主席同拉美多国领导人会见会谈、致电致函，在金砖、亚太经合组织等多边舞台上密切互动。拉美多国领导人相继访华，见证双边关系新进展：洪都拉斯与中国建交，总统卡斯特罗访华期间两国政府签署共建“一带一路”谅解备忘录；巴西总统卢拉访华，中巴发表关于深化全面战略伙伴关系的联合声明；委内瑞拉总统马杜罗访华，中委关系提升为全天候战略伙伴关系；哥伦比亚总统佩特罗访华，两国关系提升为战略伙伴关系；乌拉圭总统拉卡列访华，中乌关系提升为全面战略伙伴关系……

中国国际问题研究院拉美和加勒比研究所所长宋均营说，在元首外交引领下，中拉关系获得长足发展，务实合作持续深化，与此同时，中拉同为全球南方成员，在推动全球治理变革、应对气候变化等多边议程上不断凝聚共识，将促进全球南方在国际舞台上发出更加响亮的声音。

志合者，不以山海为远。在元首外交引领下，中国和尼加拉瓜正奏响共建中拉命运共同体的崭新乐章。中国将同拉美国家伙伴携手前行，树立南南合作典范，为完善全球治理注入重要力量。（参与记者：陈寅、张远）

(责编：燕勐、刘叶婷)