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塞尔维亚总统高度评价匈塞铁路建设进展

2023年12月22日09:06 | 来源：新华网
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　　新华社塞尔维亚弗尔巴斯12月21日电（记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇21日在塞北部城市弗尔巴斯视察匈塞铁路塞尔维亚境内施工现场时高度评价匈塞铁路项目建设进度，并对中国建设者表示感谢。

　　当天，武契奇与塞尔维亚建设、交通和基础设施部长韦西奇，中国驻塞尔维亚大使李明以及中国企业代表一同视察施工情况。

　　武契奇说，匈塞铁路塞尔维亚境内全线将于2024年底完工，届时，从首都贝尔格莱德前往苏博蒂察的时间将缩短至1小时15分钟。“对塞尔维亚人民和整个国家来说，这是巨大的变化，对当地居民意义重大。”

　　武契奇同时对中国企业和建设者表示感谢。他说，中国建设者在匈塞铁路项目上投入大量精力，取得了十分出色的成绩。

　　匈塞铁路是中国与中东欧国家共建“一带一路”的标志性项目，也是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。匈塞铁路全长近350公里，连接贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯，其中塞尔维亚境内长183公里。铁路全线建成通车后，匈塞两国首都之间的旅行时间将由8小时缩短至3小时。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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