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海外机构和人士看好二〇二四年中国经济

2023年12月22日08:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近期，众多海外机构和人士纷纷表示看好2024年中国经济形势。多家外资机构认为，随着居民收入增长、消费回升、企业盈利改善以及经济转型升级持续推进等一系列积极信号的释放，明年中国经济有望持续回升向好。

　　英国Z/Yen咨询公司首席执行官迈克·沃德尔表示，许多来自中东的投资正流向中国。“海湾国家认为，与中国建立牢固的关系符合他们的利益。中国是一个巨大的经济体，他们希望参与其中。”

　　据《南华早报》报道，国际航空运输协会理事长威利·沃尔什近日在该协会日内瓦总部表示，行业机构预测明年中国出境游需求将进一步恢复。“自今年早些时候（中国出境游）重新开放以来，其复苏步伐相当强劲，这是我们对未来持乐观态度的原因。”沃尔什说。

　　英国《金融时报》报道说，全球矿业企业力拓集团对中国制造业活动持续回升充满信心。力拓集团首席执行官石道成表示，中国基础设施和汽车行业“非常繁荣”，需求强劲，“我们在市场上看到了这一点，我相信这不是短期现象”。

　　美国《纽约时报》报道说，德国大众集团正在加码在华业务，中国是全球最大的汽车市场，也是该公司最大的市场。大众的目标是赶上中国电动汽车制造商的速度和效率。

　　麦肯锡中国区主席倪以理日前对记者说，长远看，中国经济将保持稳定、高质量的增长，“我们对（中国的）经济环境以及市场机会非常乐观”。

　　普华永道会计师事务所中国资深经济学家赵广彬认为，随着政府采取的一系列政策措施发力显效以及民营部门投资增长，2024年中国经济增速有望超过今年。

　　“中国政府推出的一系列政策目前已初见成效。对投资者而言，明年将有很多投资机会。”资产管理公司富达国际宏观及策略资产配置全球主管萨尔曼·艾哈迈德说。

　　（据新华社北京12月20日电  新华社记者）

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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